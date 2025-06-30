通貨 / FLGC
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FLGC: Flora Growth Corp
25.77 USD 4.04 (13.55%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FLGCの今日の為替レートは、-13.55%変化しました。日中、通貨は1あたり23.00の安値と29.50の高値で取引されました。
Flora Growth Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FLGC News
- Flora Growth Corp. director passes away, company no longer in Nasdaq compliance
- Flora Growth regains Nasdaq compliance with share price recovery
- Next Shiba Inu Candidate for 2025 Emerges While XRP Targets $13 and ADA $2
- Flora Growth enacts 1-for-39 reverse stock split on Nasdaq
- Upcoming Stock Splits This Week (August 4 to August 8) – Stay Invested - TipRanks.com
- Flora Growth Corp. (FLGC) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Flora Growth to implement 1-for-39 share consolidation
- Flora Growth shareholders approve share plan amendment and board elections
1日のレンジ
23.00 29.50
1年のレンジ
0.42 32.65
- 以前の終値
- 29.81
- 始値
- 29.50
- 買値
- 25.77
- 買値
- 26.07
- 安値
- 23.00
- 高値
- 29.50
- 出来高
- 111
- 1日の変化
- -13.55%
- 1ヶ月の変化
- 21.10%
- 6ヶ月の変化
- 4124.59%
- 1年の変化
- 1490.74%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K