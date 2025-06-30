クォートセクション
通貨 / FLGC
FLGC: Flora Growth Corp

25.77 USD 4.04 (13.55%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FLGCの今日の為替レートは、-13.55%変化しました。日中、通貨は1あたり23.00の安値と29.50の高値で取引されました。

Flora Growth Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
23.00 29.50
1年のレンジ
0.42 32.65
以前の終値
29.81
始値
29.50
買値
25.77
買値
26.07
安値
23.00
高値
29.50
出来高
111
1日の変化
-13.55%
1ヶ月の変化
21.10%
6ヶ月の変化
4124.59%
1年の変化
1490.74%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K