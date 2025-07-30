クォートセクション
通貨 / FGF
株に戻る

FGF: Fundamental Global Inc

38.30 USD 17.51 (84.22%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FGFの今日の為替レートは、84.22%変化しました。日中、通貨は1あたり18.79の安値と39.75の高値で取引されました。

Fundamental Global Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FGF News

1日のレンジ
18.79 39.75
1年のレンジ
14.21 39.75
以前の終値
20.79
始値
20.12
買値
38.30
買値
38.60
安値
18.79
高値
39.75
出来高
3.184 K
1日の変化
84.22%
1ヶ月の変化
90.36%
6ヶ月の変化
86.83%
1年の変化
44.53%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K