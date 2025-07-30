通貨 / FGF
FGF: Fundamental Global Inc
38.30 USD 17.51 (84.22%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FGFの今日の為替レートは、84.22%変化しました。日中、通貨は1あたり18.79の安値と39.75の高値で取引されました。
Fundamental Global Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
18.79 39.75
1年のレンジ
14.21 39.75
- 以前の終値
- 20.79
- 始値
- 20.12
- 買値
- 38.30
- 買値
- 38.60
- 安値
- 18.79
- 高値
- 39.75
- 出来高
- 3.184 K
- 1日の変化
- 84.22%
- 1ヶ月の変化
- 90.36%
- 6ヶ月の変化
- 86.83%
- 1年の変化
- 44.53%
