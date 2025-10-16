- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FDHT: Fidelity Digital Health ETF
FDHTの今日の為替レートは、-1.12%変化しました。日中、通貨は1あたり21.20の安値と21.24の高値で取引されました。
Fidelity Digital Health ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FDHT News
よくあるご質問
FDHT株の現在の価格は？
Fidelity Digital Health ETFの株価は本日21.24です。21.20 - 21.24内で取引され、前日の終値は21.48、取引量は2に達しました。FDHTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Fidelity Digital Health ETFの株は配当を出しますか？
Fidelity Digital Health ETFの現在の価格は21.24です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.89%やUSDにも注目します。FDHTの動きはライブチャートで確認できます。
FDHT株を買う方法は？
Fidelity Digital Health ETFの株は現在21.24で購入可能です。注文は通常21.24または21.54付近で行われ、2や0.19%が市場の動きを示します。FDHTの最新情報はライブチャートで確認できます。
FDHT株に投資する方法は？
Fidelity Digital Health ETFへの投資では、年間の値幅16.84 - 22.17と現在の21.24を考慮します。注文は多くの場合21.24や21.54で行われる前に、-1.89%や8.15%と比較されます。FDHTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Fidelity Digital Health ETFの株の最高値は？
Fidelity Digital Health ETFの過去1年の最高値は22.17でした。16.84 - 22.17内で株価は大きく変動し、21.48と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Fidelity Digital Health ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Fidelity Digital Health ETFの株の最低値は？
Fidelity Digital Health ETF(FDHT)の年間最安値は16.84でした。現在の21.24や16.84 - 22.17と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FDHTの動きはライブチャートで確認できます。
FDHTの株式分割はいつ行われましたか？
Fidelity Digital Health ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.48、6.89%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 21.48
- 始値
- 21.20
- 買値
- 21.24
- 買値
- 21.54
- 安値
- 21.20
- 高値
- 21.24
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- -1.12%
- 1ヶ月の変化
- -1.89%
- 6ヶ月の変化
- 8.15%
- 1年の変化
- 6.89%