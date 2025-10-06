クォートセクション
通貨 / EVAV
EVAV: Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou

33.36 USD 0.89 (2.60%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EVAVの今日の為替レートは、-2.60%変化しました。日中、通貨は1あたり33.28の安値と34.14の高値で取引されました。

Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomouダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

EVAV株の現在の価格は？

Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomouの株価は本日33.36です。33.28 - 34.14内で取引され、前日の終値は34.25、取引量は10に達しました。EVAVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomouの株は配当を出しますか？

Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomouの現在の価格は33.36です。配当方針は会社によりますが、投資家は83.20%やUSDにも注目します。EVAVの動きはライブチャートで確認できます。

EVAV株を買う方法は？

Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomouの株は現在33.36で購入可能です。注文は通常33.36または33.66付近で行われ、10や-2.28%が市場の動きを示します。EVAVの最新情報はライブチャートで確認できます。

EVAV株に投資する方法は？

Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomouへの投資では、年間の値幅11.71 - 39.44と現在の33.36を考慮します。注文は多くの場合33.36や33.66で行われる前に、0.21%や107.85%と比較されます。EVAVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Sharesの株の最高値は？

Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Sharesの過去1年の最高値は39.44でした。11.71 - 39.44内で株価は大きく変動し、34.25と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomouのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Sharesの株の最低値は？

Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares(EVAV)の年間最安値は11.71でした。現在の33.36や11.71 - 39.44と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EVAVの動きはライブチャートで確認できます。

EVAVの株式分割はいつ行われましたか？

Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomouは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、34.25、83.20%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
33.28 34.14
1年のレンジ
11.71 39.44
以前の終値
34.25
始値
34.14
買値
33.36
買値
33.66
安値
33.28
高値
34.14
出来高
10
1日の変化
-2.60%
1ヶ月の変化
0.21%
6ヶ月の変化
107.85%
1年の変化
83.20%
06 10月, 月曜日