- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
EVAV: Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou
EVAVの今日の為替レートは、-2.60%変化しました。日中、通貨は1あたり33.28の安値と34.14の高値で取引されました。
Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomouダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
EVAV株の現在の価格は？
Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomouの株価は本日33.36です。33.28 - 34.14内で取引され、前日の終値は34.25、取引量は10に達しました。EVAVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomouの株は配当を出しますか？
Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomouの現在の価格は33.36です。配当方針は会社によりますが、投資家は83.20%やUSDにも注目します。EVAVの動きはライブチャートで確認できます。
EVAV株を買う方法は？
Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomouの株は現在33.36で購入可能です。注文は通常33.36または33.66付近で行われ、10や-2.28%が市場の動きを示します。EVAVの最新情報はライブチャートで確認できます。
EVAV株に投資する方法は？
Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomouへの投資では、年間の値幅11.71 - 39.44と現在の33.36を考慮します。注文は多くの場合33.36や33.66で行われる前に、0.21%や107.85%と比較されます。EVAVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Sharesの株の最高値は？
Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Sharesの過去1年の最高値は39.44でした。11.71 - 39.44内で株価は大きく変動し、34.25と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomouのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Sharesの株の最低値は？
Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares(EVAV)の年間最安値は11.71でした。現在の33.36や11.71 - 39.44と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EVAVの動きはライブチャートで確認できます。
EVAVの株式分割はいつ行われましたか？
Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomouは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、34.25、83.20%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 34.25
- 始値
- 34.14
- 買値
- 33.36
- 買値
- 33.66
- 安値
- 33.28
- 高値
- 34.14
- 出来高
- 10
- 1日の変化
- -2.60%
- 1ヶ月の変化
- 0.21%
- 6ヶ月の変化
- 107.85%
- 1年の変化
- 83.20%