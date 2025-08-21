クォートセクション
ERJ: Embraer S.A

57.34 USD 0.63 (1.11%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ERJの今日の為替レートは、1.11%変化しました。日中、通貨は1あたり56.84の安値と57.60の高値で取引されました。

Embraer S.Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
56.84 57.60
1年のレンジ
32.26 62.09
以前の終値
56.71
始値
57.15
買値
57.34
買値
57.64
安値
56.84
高値
57.60
出来高
1.295 K
1日の変化
1.11%
1ヶ月の変化
2.96%
6ヶ月の変化
27.31%
1年の変化
63.55%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K