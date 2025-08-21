通貨 / ERJ
ERJ: Embraer S.A
57.34 USD 0.63 (1.11%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ERJの今日の為替レートは、1.11%変化しました。日中、通貨は1あたり56.84の安値と57.60の高値で取引されました。
Embraer S.Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ERJ News
- Embraer: Defense Momentum Builds, But Labor Strike Clouds Execution (NYSE:ERJ)
- Northrop's Arm Secures a Contract to Support E-2D Hawkeye Jets
- Archer Aviation to Join eVTOL Pilot Program: How to Play the Stock?
- フィッチ、エンブラエルの見通しをポジティブに引き上げ、BBB-格付けを維持
- Fitch revises Embraer’s outlook to positive, affirms BBB- rating
- Lockheed Beats Market in a Month: How to Play the Stock Now?
- マルコ・ルビオはトランプの支持者であるジャイル・ボルソナーロがブラジル最高裁によってクーデター陰謀の罪で有罪判決を受けた後、アメリカの報復を誓う
- Boeing Opens New Defense-Focused R&D Facility: Should You Buy the Stock Now?
- Embraer Wins 100 E195-E2 Aircraft Supply Order From Avelo Airlines
- Embraer announces order of 50 E195-E2 jets to Avelo Airlines
- Dow Jones Leaders Amazon, Boeing Eye Buy Points, While Tesla Stock Flirts With Entry
- Northrop Secures Deal to Support E-2D Advanced Hawkeye Jets
- From Test Flights to e-Fuels: Decoding Boeing's SAF Initiatives
- IBD Stock Of The Day: Embraer Clears Buy Point After Trump Tariff Turbulence. A Big U.S. Announcement Looms.
- Embraer Signs Deal to Supply A-29 Super Tucano Aircraft to Panama
- Panama signs contract to acquire four Embraer Super Tucano aircraft
- Brazil’s Embraer trails new US ’milestone’ amid trade tensions
- With Few Airline Stocks Forming Good Charts, Consider This Alternative
- Petrobras Eyes Return to Nigeria as Leaders Strengthen Ties
- TAT Technologies: Strong Buy On Aerospace Growth (NASDAQ:TATT)
- Eve Holding: Delays eVTOL Flight Testing But Opportunity Remains (NYSE:EVEX)
- Delta Air Lines to cut all flights to US city, refunds available
- Will Boeing's Commercial Aircraft Division Maintain Its Altitude?
- Boeing Stock Gains 25% in 6 Months: Should You Buy the Stock Now?
1日のレンジ
56.84 57.60
1年のレンジ
32.26 62.09
- 以前の終値
- 56.71
- 始値
- 57.15
- 買値
- 57.34
- 買値
- 57.64
- 安値
- 56.84
- 高値
- 57.60
- 出来高
- 1.295 K
- 1日の変化
- 1.11%
- 1ヶ月の変化
- 2.96%
- 6ヶ月の変化
- 27.31%
- 1年の変化
- 63.55%
