通貨 / EMCG
EMCG: Embrace Change Acquisition Corp

11.00 USD 1.20 (9.84%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EMCGの今日の為替レートは、-9.84%変化しました。日中、通貨は1あたり11.00の安値と12.10の高値で取引されました。

Embrace Change Acquisition Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
11.00 12.10
1年のレンジ
11.00 13.76
以前の終値
12.20
始値
12.10
買値
11.00
買値
11.30
安値
11.00
高値
12.10
出来高
7
1日の変化
-9.84%
1ヶ月の変化
-15.32%
6ヶ月の変化
-7.56%
1年の変化
-4.76%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K