クォートセクション
通貨 / ECLN
株に戻る

ECLN: First Trust EIP Carbon Impact ETF

32.27 USD 0.41 (1.25%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ECLNの今日の為替レートは、-1.25%変化しました。日中、通貨は1あたり32.16の安値と32.39の高値で取引されました。

First Trust EIP Carbon Impact ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ECLN News

よくあるご質問

ECLN株の現在の価格は？

First Trust EIP Carbon Impact ETFの株価は本日32.27です。-1.25%内で取引され、前日の終値は32.68、取引量は10に達しました。ECLNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

First Trust EIP Carbon Impact ETFの株は配当を出しますか？

First Trust EIP Carbon Impact ETFの現在の価格は32.27です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.01%やUSDにも注目します。ECLNの動きはライブチャートで確認できます。

ECLN株を買う方法は？

First Trust EIP Carbon Impact ETFの株は現在32.27で購入可能です。注文は通常32.27または32.57付近で行われ、10や-0.03%が市場の動きを示します。ECLNの最新情報はライブチャートで確認できます。

ECLN株に投資する方法は？

First Trust EIP Carbon Impact ETFへの投資では、年間の値幅27.99 - 33.01と現在の32.27を考慮します。注文は多くの場合32.27や32.57で行われる前に、-0.03%や4.74%と比較されます。ECLNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

First Trust EIP Carbon Impact ETFの株の最高値は？

First Trust EIP Carbon Impact ETFの過去1年の最高値は33.01でした。27.99 - 33.01内で株価は大きく変動し、32.68と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust EIP Carbon Impact ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

First Trust EIP Carbon Impact ETFの株の最低値は？

First Trust EIP Carbon Impact ETF(ECLN)の年間最安値は27.99でした。現在の32.27や27.99 - 33.01と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ECLNの動きはライブチャートで確認できます。

ECLNの株式分割はいつ行われましたか？

First Trust EIP Carbon Impact ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、32.68、11.01%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
32.16 32.39
1年のレンジ
27.99 33.01
以前の終値
32.68
始値
32.28
買値
32.27
買値
32.57
安値
32.16
高値
32.39
出来高
10
1日の変化
-1.25%
1ヶ月の変化
-0.03%
6ヶ月の変化
4.74%
1年の変化
11.01%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8