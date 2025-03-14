通貨 / EBR
EBR: Centrais Electricas Brasileiras S A American Depositary Shares
9.34 USD 0.19 (1.99%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EBRの今日の為替レートは、-1.99%変化しました。日中、通貨は1あたり9.24の安値と9.39の高値で取引されました。
Centrais Electricas Brasileiras S A American Depositary Shares ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
EBR News
1日のレンジ
9.24 9.39
1年のレンジ
5.46 9.54
- 以前の終値
- 9.53
- 始値
- 9.37
- 買値
- 9.34
- 買値
- 9.64
- 安値
- 9.24
- 高値
- 9.39
- 出来高
- 1.222 K
- 1日の変化
- -1.99%
- 1ヶ月の変化
- 15.45%
- 6ヶ月の変化
- 31.55%
- 1年の変化
- 27.77%
23 9月, 火曜日
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- $-406.051 B
- 前
- $-450.170 B
13:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
14:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 4.04 M
- 前
- 4.01 M
14:00
USD
- 実際
-
- 期待
- -2.0%
- 前
- 2.0%
16:35
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 3.641%