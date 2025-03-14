クォートセクション
通貨 / EBR
EBR: Centrais Electricas Brasileiras S A American Depositary Shares

9.34 USD 0.19 (1.99%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EBRの今日の為替レートは、-1.99%変化しました。日中、通貨は1あたり9.24の安値と9.39の高値で取引されました。

Centrais Electricas Brasileiras S A American Depositary Shares ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
9.24 9.39
1年のレンジ
5.46 9.54
以前の終値
9.53
始値
9.37
買値
9.34
買値
9.64
安値
9.24
高値
9.39
出来高
1.222 K
1日の変化
-1.99%
1ヶ月の変化
15.45%
6ヶ月の変化
31.55%
1年の変化
27.77%
23 9月, 火曜日
12:30
USD
経常収支
実際
期待
$​-406.051 B
$​-450.170 B
13:00
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
14:00
USD
中古住宅販売件数
実際
期待
4.04 M
4.01 M
14:00
USD
中古住宅販売件数前月比
実際
期待
-2.0%
2.0%
16:35
USD
FRB Powell議長発言
実際
期待
17:00
USD
2年債入札
実際
期待
3.641%