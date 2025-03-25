通貨 / DATS
DATS: DatChat Inc
2.23 USD 0.13 (5.51%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DATSの今日の為替レートは、-5.51%変化しました。日中、通貨は1あたり2.22の安値と2.34の高値で取引されました。
DatChat Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DATS News
- Ethereum As The Default Crypto Backbone: The Real Reason Behind Tom Lee’s Pick
- DatChat rebrands as Myseum ahead of Nasdaq symbol change
- DatChat secures Canadian patent for electronic content transformation
- DatChat’s Subsidiary RPM Interactive Files Registration Statement for Proposed Initial Public Offering
- Nasdaq Gains 50 Points; US New Home Sales Rise In February - CNS Pharma (NASDAQ:CNSP), Cormedix (NASDAQ:CRMD)
- Why DatChat (DATS) Stock Is Skyrocketing - DatChat (NASDAQ:DATS)
- US Stocks Mixed; Core & Main Posts Downbeat Earnings - Core & Main (NYSE:CNM), IMAC Hldgs (NASDAQ:BACK)
1日のレンジ
2.22 2.34
1年のレンジ
1.11 9.34
- 以前の終値
- 2.36
- 始値
- 2.34
- 買値
- 2.23
- 買値
- 2.53
- 安値
- 2.22
- 高値
- 2.34
- 出来高
- 68
- 1日の変化
- -5.51%
- 1ヶ月の変化
- -4.70%
- 6ヶ月の変化
- -3.04%
- 1年の変化
- 76.98%
