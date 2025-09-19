クォートセクション
通貨 / CYCCP
CYCCP: Cyclacel Pharmaceuticals Inc - 6% Convertible Preferred Stock

5.05 USD 0.23 (4.36%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CYCCPの今日の為替レートは、-4.36%変化しました。日中、通貨は1あたり5.05の安値と5.43の高値で取引されました。

Cyclacel Pharmaceuticals Inc - 6% Convertible Preferred Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
5.05 5.43
1年のレンジ
3.29 17.00
以前の終値
5.28
始値
5.35
買値
5.05
買値
5.35
安値
5.05
高値
5.43
出来高
9
1日の変化
-4.36%
1ヶ月の変化
4.77%
6ヶ月の変化
7.22%
1年の変化
-16.80%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K