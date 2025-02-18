通貨 / CLCO
CLCO: Cool Company Ltd
7.95 USD 0.29 (3.79%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CLCOの今日の為替レートは、3.79%変化しました。日中、通貨は1あたり7.73の安値と8.00の高値で取引されました。
Cool Company Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CLCO News
1日のレンジ
7.73 8.00
1年のレンジ
4.51 11.71
- 以前の終値
- 7.66
- 始値
- 7.73
- 買値
- 7.95
- 買値
- 8.25
- 安値
- 7.73
- 高値
- 8.00
- 出来高
- 41
- 1日の変化
- 3.79%
- 1ヶ月の変化
- 1.15%
- 6ヶ月の変化
- 46.68%
- 1年の変化
- -28.38%
