CIL: VictoryShares International Volatility Wtd ETF
CILの今日の為替レートは、-0.99%変化しました。日中、通貨は1あたり51.08の安値と51.08の高値で取引されました。
VictoryShares International Volatility Wtd ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
CIL株の現在の価格は？
VictoryShares International Volatility Wtd ETFの株価は本日51.08です。-0.99%内で取引され、前日の終値は51.59、取引量は1に達しました。CILのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
VictoryShares International Volatility Wtd ETFの株は配当を出しますか？
VictoryShares International Volatility Wtd ETFの現在の価格は51.08です。配当方針は会社によりますが、投資家は14.17%やUSDにも注目します。CILの動きはライブチャートで確認できます。
CIL株を買う方法は？
VictoryShares International Volatility Wtd ETFの株は現在51.08で購入可能です。注文は通常51.08または51.38付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。CILの最新情報はライブチャートで確認できます。
CIL株に投資する方法は？
VictoryShares International Volatility Wtd ETFへの投資では、年間の値幅41.19 - 51.89と現在の51.08を考慮します。注文は多くの場合51.08や51.38で行われる前に、-0.18%や12.34%と比較されます。CILの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
VictoryShares International Volatility Wtd ETFの株の最高値は？
VictoryShares International Volatility Wtd ETFの過去1年の最高値は51.89でした。41.19 - 51.89内で株価は大きく変動し、51.59と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。VictoryShares International Volatility Wtd ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
VictoryShares International Volatility Wtd ETFの株の最低値は？
VictoryShares International Volatility Wtd ETF(CIL)の年間最安値は41.19でした。現在の51.08や41.19 - 51.89と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CILの動きはライブチャートで確認できます。
CILの株式分割はいつ行われましたか？
VictoryShares International Volatility Wtd ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、51.59、14.17%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 51.59
- 始値
- 51.08
- 買値
- 51.08
- 買値
- 51.38
- 安値
- 51.08
- 高値
- 51.08
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- -0.99%
- 1ヶ月の変化
- -0.18%
- 6ヶ月の変化
- 12.34%
- 1年の変化
- 14.17%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8