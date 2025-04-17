- 概要
CHN: China Fund Inc (The)
CHNの今日の為替レートは、1.29%変化しました。日中、通貨は1あたり17.95の安値と18.10の高値で取引されました。
China Fund Inc (The)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
CHN株の現在の価格は？
China Fund Inc (The)の株価は本日18.02です。17.95 - 18.10内で取引され、前日の終値は17.79、取引量は64に達しました。CHNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
China Fund Inc (The)の株は配当を出しますか？
China Fund Inc (The)の現在の価格は18.02です。配当方針は会社によりますが、投資家は43.24%やUSDにも注目します。CHNの動きはライブチャートで確認できます。
CHN株を買う方法は？
China Fund Inc (The)の株は現在18.02で購入可能です。注文は通常18.02または18.32付近で行われ、64や0.33%が市場の動きを示します。CHNの最新情報はライブチャートで確認できます。
CHN株に投資する方法は？
China Fund Inc (The)への投資では、年間の値幅10.60 - 18.88と現在の18.02を考慮します。注文は多くの場合18.02や18.32で行われる前に、-1.26%や49.54%と比較されます。CHNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
China Fund, Inc.の株の最高値は？
China Fund, Inc.の過去1年の最高値は18.88でした。10.60 - 18.88内で株価は大きく変動し、17.79と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。China Fund Inc (The)のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
China Fund, Inc.の株の最低値は？
China Fund, Inc.(CHN)の年間最安値は10.60でした。現在の18.02や10.60 - 18.88と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CHNの動きはライブチャートで確認できます。
CHNの株式分割はいつ行われましたか？
China Fund Inc (The)は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、17.79、43.24%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 17.79
- 始値
- 17.96
- 買値
- 18.02
- 買値
- 18.32
- 安値
- 17.95
- 高値
- 18.10
- 出来高
- 64
- 1日の変化
- 1.29%
- 1ヶ月の変化
- -1.26%
- 6ヶ月の変化
- 49.54%
- 1年の変化
- 43.24%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 1.650%