CFSB: CFSB Bancorp Inc
14.03 USD 0.02 (0.14%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CFSBの今日の為替レートは、-0.14%変化しました。日中、通貨は1あたり14.02の安値と14.14の高値で取引されました。
CFSB Bancorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
14.02 14.14
1年のレンジ
6.43 14.24
- 以前の終値
- 14.05
- 始値
- 14.14
- 買値
- 14.03
- 買値
- 14.33
- 安値
- 14.02
- 高値
- 14.14
- 出来高
- 13
- 1日の変化
- -0.14%
- 1ヶ月の変化
- 0.43%
- 6ヶ月の変化
- 76.70%
- 1年の変化
- 106.63%
