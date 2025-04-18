クォートセクション
通貨 / BSJP
BSJP: Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF

23.06 USD 0.01 (0.04%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BSJPの今日の為替レートは、-0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり23.04の安値と23.07の高値で取引されました。

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BSJP株の現在の価格は？

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETFの株価は本日23.06です。-0.04%内で取引され、前日の終値は23.07、取引量は147に達しました。BSJPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETFの株は配当を出しますか？

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETFの現在の価格は23.06です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.17%やUSDにも注目します。BSJPの動きはライブチャートで確認できます。

BSJP株を買う方法は？

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETFの株は現在23.06で購入可能です。注文は通常23.06または23.36付近で行われ、147や0.09%が市場の動きを示します。BSJPの最新情報はライブチャートで確認できます。

BSJP株に投資する方法は？

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETFへの投資では、年間の値幅22.58 - 23.23と現在の23.06を考慮します。注文は多くの場合23.06や23.36で行われる前に、-0.04%や0.04%と比較されます。BSJPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Guggenheim BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETFの株の最高値は？

Guggenheim BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETFの過去1年の最高値は23.23でした。22.58 - 23.23内で株価は大きく変動し、23.07と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Guggenheim BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETFの株の最低値は？

Guggenheim BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF(BSJP)の年間最安値は22.58でした。現在の23.06や22.58 - 23.23と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BSJPの動きはライブチャートで確認できます。

BSJPの株式分割はいつ行われましたか？

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.07、-0.17%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
23.04 23.07
1年のレンジ
22.58 23.23
以前の終値
23.07
始値
23.04
買値
23.06
買値
23.36
安値
23.04
高値
23.07
出来高
147
1日の変化
-0.04%
1ヶ月の変化
-0.04%
6ヶ月の変化
0.04%
1年の変化
-0.17%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8