通貨 / BRDG
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BRDG: Bridge Investment Group Holdings Inc Class A
9.64 USD 0.01 (0.10%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BRDGの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり9.62の安値と9.72の高値で取引されました。
Bridge Investment Group Holdings Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
BRDG News
- Bridge Investment Group Q2 2025 slides: Revenue down 8%, AUM grows 3%
- Is the Options Market Predicting a Spike in Bridge Investment Stock?
- Bridge investment group CEO Slager sells $288,896 in stock
- Bridge investment group CFO sells $11,956 in BRDG stock
- Bridge Investment Group’s Allara sells $203,751 in BRDG stock
- Bridge Investment Group unit acquires $83.5 million industrial portfolio
- Invesco Commercial Real Estate Finance Trust, Inc. ("INCREF") Provides $354.6M To Refinance Industrial Portfolio
- Bridge Investment Group announces merger agreement with Apollo
- Root And ZoomInfo Are Among Top 8 Mid-Cap Gainers Last Week (Feb 24-Feb 28): Are The Others In Your Portfolio? - Root (NASDAQ:ROOT), ZoomInfo Technologies (NASDAQ:ZI)
- Palantir Extends Losses, Microsoft Slides: What's Driving Markets Monday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Apollo Expands Real Estate Empire with $1.5 Billion Bridge Takeover - Bridge Investment Group (NYSE:BRDG)
- Apollo Global Management Shores Up Real Estate Assets With Bridge Investment Group Acquisition - TipRanks.com
- Apollo fills real-estate gap with $1.5 billion Bridge Investment deal
- Proven Investment Strategies And $49.2 Billion In AUM Make Bridge A Buy (NYSE:BRDG)
1日のレンジ
9.62 9.72
1年のレンジ
7.12 11.69
- 以前の終値
- 9.65
- 始値
- 9.64
- 買値
- 9.64
- 買値
- 9.94
- 安値
- 9.62
- 高値
- 9.72
- 出来高
- 1.386 K
- 1日の変化
- -0.10%
- 1ヶ月の変化
- -2.13%
- 6ヶ月の変化
- -8.54%
- 1年の変化
- 16.71%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K