ATXS: Astria Therapeutics Inc

7.48 USD 0.09 (1.22%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ATXSの今日の為替レートは、1.22%変化しました。日中、通貨は1あたり7.40の安値と7.79の高値で取引されました。

Astria Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
7.40 7.79
1年のレンジ
3.55 12.52
以前の終値
7.39
始値
7.55
買値
7.48
買値
7.78
安値
7.40
高値
7.79
出来高
1.083 K
1日の変化
1.22%
1ヶ月の変化
20.26%
6ヶ月の変化
39.29%
1年の変化
-32.49%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K