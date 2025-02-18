通貨 / ATXS
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ATXS: Astria Therapeutics Inc
7.48 USD 0.09 (1.22%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ATXSの今日の為替レートは、1.22%変化しました。日中、通貨は1あたり7.40の安値と7.79の高値で取引されました。
Astria Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATXS News
- H.C. ワインライト、アストリア・セラピューティクスの目標株価を20ドルに引き上げ
- Astria Therapeutics stock price target raised to $20 at H.C. Wainwright
- アストリア、長時間作用型OX40抗体の第1a相試験で良好な結果を報告
- Astria reports positive phase 1a results for long-acting OX40 antibody
- All You Need to Know About Astria Therapeutics (ATXS) Rating Upgrade to Buy
- Wall Street Analysts Believe Astria Therapeutics (ATXS) Could Rally 294.75%: Here's is How to Trade
- Astria Therapeutics, Inc. (ATXS) Now Trades Above Golden Cross: Time to Buy?
- Astria Therapeutics, Inc. (ATXS) Presents at Cantor Global Healthcare Conference 2025 Tran
- Astria Therapeutics at Cantor Conference: Strategic Program Insights
- Astria Therapeutics to present STAR-0310 phase 1a data at EADV congress
- Does Astria Therapeutics (ATXS) Have the Potential to Rally 333.88% as Wall Street Analysts Expect?
- Astria Therapeutics stock price target raised to $26 by JMP on HAE program progress
- Astria licenses HAE drug navenibart in Japan in deal worth up to $32 million
- Astria: Betting On Navenibart In The Crowded HAE Arena
- Astria Therapeutics to Participate in Upcoming Oppenheimer Innovators in Immunology & Inflammation Summit
- Astria stock rises as H.C. Wainwright reiterates buy rating
- Astria reports positive results from HAE drug trial
- Astria Therapeutics to Present at Upcoming European Academy of Allergy and Clinical Immunology Annual Congress
- Citizens JMP maintains $25 target on Astria Therapeutics stock
- Astria Therapeutics to Present at Upcoming Jefferies Global Healthcare Conference
- Astria Therapeutics to Present at Upcoming C1 Inhibitor Deficiency and Angioedema Worksho
- Astria Therapeutics to Present at Upcoming Eastern Allergy Conference
- Cantor maintains Overweight on Astria stock with $47 target
- Astria Therapeutics Stock: A High-Conviction Bet On HAE (NASDAQ:ATXS)
1日のレンジ
7.40 7.79
1年のレンジ
3.55 12.52
- 以前の終値
- 7.39
- 始値
- 7.55
- 買値
- 7.48
- 買値
- 7.78
- 安値
- 7.40
- 高値
- 7.79
- 出来高
- 1.083 K
- 1日の変化
- 1.22%
- 1ヶ月の変化
- 20.26%
- 6ヶ月の変化
- 39.29%
- 1年の変化
- -32.49%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K