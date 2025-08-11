クォートセクション
通貨 / ATNF
ATNF: 180 Life Sciences Corp

7.04 USD 0.57 (7.49%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ATNFの今日の為替レートは、-7.49%変化しました。日中、通貨は1あたり6.29の安値と7.24の高値で取引されました。

180 Life Sciences Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
6.29 7.24
1年のレンジ
0.65 17.75
以前の終値
7.61
始値
6.85
買値
7.04
買値
7.34
安値
6.29
高値
7.24
出来高
13.620 K
1日の変化
-7.49%
1ヶ月の変化
137.84%
6ヶ月の変化
506.90%
1年の変化
297.74%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K