ATNF: 180 Life Sciences Corp
7.04 USD 0.57 (7.49%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ATNFの今日の為替レートは、-7.49%変化しました。日中、通貨は1あたり6.29の安値と7.24の高値で取引されました。
180 Life Sciences Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
ATNF News
- ETHZilla begins trading under new ticker ETHZ, holds $419 million in ETH
- UnitedHealth, Cisco Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- ETHZilla (180 Life Sciences) Pivots To Ethereum Treasury Strategy (NASDAQ:ATNF)
- Why KULR Technology Shares Are Trading Higher By Around 19%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Applied Materials Issues Weak Outlook, Joins Globant, Sandisk And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- 180 Life Sciences Stock Slides After-Hours As Ethereum's Decline Triggers Massive Sell-Off - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- 180 Life Sciences stock tumbles after announcing $500 million share sale
- Why Xos Shares Are Trading Higher By Around 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Deere, Coherent, North American Construction Group And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Coherent (NYSE:COHR)
- 180 Life Sciences Extends Rally After Revealing $349 Million Ethereum Reserve - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Why Sapiens International Shares Are Trading Higher By Around 44%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Ether price near $4,861 record high amid flurry of corporate buying
- Bitcoin price today: steady at $119.3k, Ether near record high on corporate buying
- 180 Life Sciences Stock (ATNF) Rockets 80% on $350M Ethereum Purchase - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.10%
- Crude Oil Down 1%; Gevo Shares Spike Higher - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Mercury Systems Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Green Dot, Arcturus Therapeutics And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - AAON (NASDAQ:AAON), American Airlines Group (NASDAQ:AAL)
- Dow Surges 500 Points; US Core Inflation Rises To 3.1% - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- 180 Life Sciences (ATNF) Stock Is Surging Tuesday As Ethereum Crosses $4,400: What's Going On? - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- 180 Life Sciences stock soars after revealing massive ETH holdings
- 180 Life Sciences holds 82,186 ETH valued at $349 million
- 180 Life Sciences reports $349 million ETH holdings after strategy shift
- 180 Life Sciences Skyrockets 54% In After-Hours Trading After Raising $156 Million To Buy Ethereum - Grayscale Ethereum Mini Trust (ETH) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:ETH)
- 180 Life Sciences raises $156 million through convertible notes
1日のレンジ
6.29 7.24
1年のレンジ
0.65 17.75
- 以前の終値
- 7.61
- 始値
- 6.85
- 買値
- 7.04
- 買値
- 7.34
- 安値
- 6.29
- 高値
- 7.24
- 出来高
- 13.620 K
- 1日の変化
- -7.49%
- 1ヶ月の変化
- 137.84%
- 6ヶ月の変化
- 506.90%
- 1年の変化
- 297.74%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K