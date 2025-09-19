通貨 / ARKC
ARKC: EA Series Trust ARK 21Shares Active On-Chain Bitcoin Strategy E
33.90 USD 0.09 (0.26%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ARKCの今日の為替レートは、-0.26%変化しました。日中、通貨は1あたり33.53の安値と33.90の高値で取引されました。
EA Series Trust ARK 21Shares Active On-Chain Bitcoin Strategy Eダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
33.53 33.90
1年のレンジ
29.04 46.95
- 以前の終値
- 33.99
- 始値
- 33.53
- 買値
- 33.90
- 買値
- 34.20
- 安値
- 33.53
- 高値
- 33.90
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- -0.26%
- 1ヶ月の変化
- -2.64%
- 6ヶ月の変化
- 14.03%
- 1年の変化
- -17.16%
