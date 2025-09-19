クォートセクション
通貨 / ARKC
株に戻る

ARKC: EA Series Trust ARK 21Shares Active On-Chain Bitcoin Strategy E

33.90 USD 0.09 (0.26%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ARKCの今日の為替レートは、-0.26%変化しました。日中、通貨は1あたり33.53の安値と33.90の高値で取引されました。

EA Series Trust ARK 21Shares Active On-Chain Bitcoin Strategy Eダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
33.53 33.90
1年のレンジ
29.04 46.95
以前の終値
33.99
始値
33.53
買値
33.90
買値
34.20
安値
33.53
高値
33.90
出来高
3
1日の変化
-0.26%
1ヶ月の変化
-2.64%
6ヶ月の変化
14.03%
1年の変化
-17.16%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K