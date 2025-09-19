通貨 / ARBKL
ARBKL: Argo Blockchain plc - 8.75% Senior Notes due 2026
2.2000 USD 0.3700 (20.22%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ARBKLの今日の為替レートは、20.22%変化しました。日中、通貨は1あたり1.8350の安値と2.2499の高値で取引されました。
Argo Blockchain plc - 8.75% Senior Notes due 2026ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
1.8350 2.2499
1年のレンジ
1.2700 10.8700
- 以前の終値
- 1.8300
- 始値
- 1.8500
- 買値
- 2.2000
- 買値
- 2.2030
- 安値
- 1.8350
- 高値
- 2.2499
- 出来高
- 22
- 1日の変化
- 20.22%
- 1ヶ月の変化
- 45.70%
- 6ヶ月の変化
- -68.12%
- 1年の変化
- -79.42%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K