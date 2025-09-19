クォートセクション
通貨 / ARBKL
ARBKL: Argo Blockchain plc - 8.75% Senior Notes due 2026

2.2000 USD 0.3700 (20.22%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ARBKLの今日の為替レートは、20.22%変化しました。日中、通貨は1あたり1.8350の安値と2.2499の高値で取引されました。

Argo Blockchain plc - 8.75% Senior Notes due 2026ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
1.8350 2.2499
1年のレンジ
1.2700 10.8700
以前の終値
1.8300
始値
1.8500
買値
2.2000
買値
2.2030
安値
1.8350
高値
2.2499
出来高
22
1日の変化
20.22%
1ヶ月の変化
45.70%
6ヶ月の変化
-68.12%
1年の変化
-79.42%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K