クォートセクション
通貨 / AMBI
株に戻る

AMBI: Ambipar Emergency Response Class A

1.20 USD 0.12 (11.11%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AMBIの今日の為替レートは、11.11%変化しました。日中、通貨は1あたり1.09の安値と1.38の高値で取引されました。

Ambipar Emergency Response Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AMBI News

よくあるご質問

AMBI株の現在の価格は？

Ambipar Emergency Response Class Aの株価は本日1.20です。1.09 - 1.38内で取引され、前日の終値は1.08、取引量は816に達しました。AMBIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Ambipar Emergency Response Class Aの株は配当を出しますか？

Ambipar Emergency Response Class Aの現在の価格は1.20です。配当方針は会社によりますが、投資家は-80.55%やUSDにも注目します。AMBIの動きはライブチャートで確認できます。

AMBI株を買う方法は？

Ambipar Emergency Response Class Aの株は現在1.20で購入可能です。注文は通常1.20または1.50付近で行われ、816や10.09%が市場の動きを示します。AMBIの最新情報はライブチャートで確認できます。

AMBI株に投資する方法は？

Ambipar Emergency Response Class Aへの投資では、年間の値幅0.72 - 7.12と現在の1.20を考慮します。注文は多くの場合1.20や1.50で行われる前に、44.58%や-74.25%と比較されます。AMBIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Ambipar Emergency Responseの株の最高値は？

Ambipar Emergency Responseの過去1年の最高値は7.12でした。0.72 - 7.12内で株価は大きく変動し、1.08と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Ambipar Emergency Response Class Aのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Ambipar Emergency Responseの株の最低値は？

Ambipar Emergency Response(AMBI)の年間最安値は0.72でした。現在の1.20や0.72 - 7.12と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AMBIの動きはライブチャートで確認できます。

AMBIの株式分割はいつ行われましたか？

Ambipar Emergency Response Class Aは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、1.08、-80.55%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
1.09 1.38
1年のレンジ
0.72 7.12
以前の終値
1.08
始値
1.09
買値
1.20
買値
1.50
安値
1.09
高値
1.38
出来高
816
1日の変化
11.11%
1ヶ月の変化
44.58%
6ヶ月の変化
-74.25%
1年の変化
-80.55%
08 10月, 水曜日
13:30
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
14:30
USD
EIA週間原油在庫
実際
期待
3.334 M
1.792 M
14:30
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
期待
-0.205 M
-0.271 M
17:00
USD
10年債入札
実際
期待
4.033%
18:00
USD
FOMC議事録
実際
期待
21:45
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待