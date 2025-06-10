- 概要
AMBI: Ambipar Emergency Response Class A
AMBIの今日の為替レートは、11.11%変化しました。日中、通貨は1あたり1.09の安値と1.38の高値で取引されました。
Ambipar Emergency Response Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
AMBI News
よくあるご質問
AMBI株の現在の価格は？
Ambipar Emergency Response Class Aの株価は本日1.20です。1.09 - 1.38内で取引され、前日の終値は1.08、取引量は816に達しました。AMBIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Ambipar Emergency Response Class Aの株は配当を出しますか？
Ambipar Emergency Response Class Aの現在の価格は1.20です。配当方針は会社によりますが、投資家は-80.55%やUSDにも注目します。AMBIの動きはライブチャートで確認できます。
AMBI株を買う方法は？
Ambipar Emergency Response Class Aの株は現在1.20で購入可能です。注文は通常1.20または1.50付近で行われ、816や10.09%が市場の動きを示します。AMBIの最新情報はライブチャートで確認できます。
AMBI株に投資する方法は？
Ambipar Emergency Response Class Aへの投資では、年間の値幅0.72 - 7.12と現在の1.20を考慮します。注文は多くの場合1.20や1.50で行われる前に、44.58%や-74.25%と比較されます。AMBIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Ambipar Emergency Responseの株の最高値は？
Ambipar Emergency Responseの過去1年の最高値は7.12でした。0.72 - 7.12内で株価は大きく変動し、1.08と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Ambipar Emergency Response Class Aのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Ambipar Emergency Responseの株の最低値は？
Ambipar Emergency Response(AMBI)の年間最安値は0.72でした。現在の1.20や0.72 - 7.12と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AMBIの動きはライブチャートで確認できます。
AMBIの株式分割はいつ行われましたか？
Ambipar Emergency Response Class Aは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、1.08、-80.55%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 1.08
- 始値
- 1.09
- 買値
- 1.20
- 買値
- 1.50
- 安値
- 1.09
- 高値
- 1.38
- 出来高
- 816
- 1日の変化
- 11.11%
- 1ヶ月の変化
- 44.58%
- 6ヶ月の変化
- -74.25%
- 1年の変化
- -80.55%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 3.334 M
- 前
- 1.792 M
- 実際
-
- 期待
- -0.205 M
- 前
- -0.271 M
- 実際
-
- 期待
- 前
- 4.033%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前