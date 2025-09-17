クォートセクション
通貨 / ACTV
ACTV: LeaderShares Activist Leaders ETF

33.71 USD 0.17 (0.51%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ACTVの今日の為替レートは、0.51%変化しました。日中、通貨は1あたり33.59の安値と33.73の高値で取引されました。

LeaderShares Activist Leaders ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
33.59 33.73
1年のレンジ
27.04 34.79
以前の終値
33.54
始値
33.59
買値
33.71
買値
34.01
安値
33.59
高値
33.73
出来高
5
1日の変化
0.51%
1ヶ月の変化
3.44%
6ヶ月の変化
10.85%
1年の変化
0.03%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K