ACCD: Accolade Inc
7.02 USD 0.01 (0.14%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ACCDの今日の為替レートは、-0.14%変化しました。日中、通貨は1あたり7.01の安値と7.03の高値で取引されました。
Accolade Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
7.01 7.03
1年のレンジ
3.08 8.05
- 以前の終値
- 7.03
- 始値
- 7.02
- 買値
- 7.02
- 買値
- 7.32
- 安値
- 7.01
- 高値
- 7.03
- 出来高
- 2.646 K
- 1日の変化
- -0.14%
- 1ヶ月の変化
- 0.43%
- 6ヶ月の変化
- 115.34%
- 1年の変化
- -6.65%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K