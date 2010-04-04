SimSim Control Deal MT5
- ユーティリティ
- Aleksandr Tyunev
- バージョン: 1.6
- アップデート済み: 13 12月 2025
このユーティリティは、「SimSim ARROW」シリーズのインジケーターからのシグナルに基づいて取引を開始します。
このユーティリティは、「SimSim ARROW」シリーズのインジケーターと連動してのみ機能します。
これらの各インジケーターには、「取引: 取引なし、売買、購入のみ、売却のみ」というパラメーターがあります。
このパラメータが「買いと売り、または買いのみ、または売りのみ」の値に設定されている場合、インジケーターのシグナルはグローバル変数を介してユーティリティに送信され、取引を開始できるようになります。
ユーティリティオプション。
- Pr_FixLot=0。0固定ロット取引を開きます。
- Pr_Risk=0。0％リスクパーセントで取引を開きます。計算：LOT=器械ごとの最大ロット*Pr_Risk/100。
- Pr_Fix=0。0％利益を得るための現在の残高の割合。パーセンテージが>100の場合、専門家の場合、これはパーセンテージではなくなり、金額は預金通貨になります。利益が特定の利益または特定の金額の割合に達した場合、すべての取引は閉鎖され、作業は継続されます。
- Pr_HourBegin=00。00 Hours and Minutes to Start Trading （HH。MM）。
- Pr_HourEnd=23。59取引時間と分の終わり（HH。MM）
バージョン1。2から、トランザクションをサポートするための新しいパラメータが導入されました。
- Pr_Prof=0。0ピップまたはSrHiLow単位の利益レベル
- Pr_Stop=0。0ピップまたはSrHiLowユニットのフットレベル
- Pr_Breakeven=0。0ピップまたはSrHiLowユニットの利益を保護するために損失のない設置レベル
- Pr_TrallProf=0。0 Deal Trail Pipsの現在の利益がPr_TrallProfxまたはSrHiLowユニットより大きい場合は停止します
- Pr_TrallLoss=0。0ピップの現在の利益がPr_TrallLossまたはSrHiLow単位未満の場合、ディールトレイルストップ
- Pr_PerHiLow=300平均SrHiLowを計算するBARの数
- Pr_MaxOrders=500 Max Open Deals
- Pr_DopStep=25ピップの追加取引グリッドのステップサイズ
ストップ、利益などのレベルには、pipsのみを使用するよりもSrHiLow値を使用する方がはるかに便利です。
異なる時間枠で利益サイズをpips単位で設定するのは困難です。 5分足と6時間足では、おそらく異なるでしょう。SrHiLowを指定すると、非常に論理的に機能します。
SrHiLowは、期間Pr_PerHiLowにおける、時間枠の平均値（高値 - 安値）です。
例えば、AUDUSDの平均SrHiLow（ピップス）は以下のとおりです。
M1=8 M2=20 M3=23 M4=27 M5=28 M6=31 M10=40 M12=44 M15=49 M20=58 M30=75 H1=110 H2=166 H3=214 H4=314 H6=349 H8=398 H12=456 D1=603 W1=1574 MN1=3986
例えば、(SrHiLow)の利益レベルが3の場合、M5では3*28=74ピップス、H3では3*214=642ピップスとなります。
例えば、XAUUSDの平均SrHiLow（ピップス）は以下のとおりです。
M1=91 M2=224 M3=252 M4=268 M5=283 M6=344 M10=411 M12=469 M15=494 M20=577 M30=730 H1=1099 H2=1779 H3=2363 H4=2840 H6=2958 H8=3099 H12=3430 D1=4259 W1=6541 MN1=10093
XAUUSDの利益（SrHiLow）=5、M10の利益：5*411=2055ピップス、H6の利益：5*2958=14790ピップス
パラメータ値が0.001～10.0の場合、パラメータはSrHiLow単位で指定します。この間隔で十分です。
パラメータ値が10より大きい場合は、pips単位で指定します。
パラメータの例：Pr_Prof=5 Pr_Stop=1 Pr_Breakeven=0.5 Pr_TrallProf=2 Pr_TrallStop=3
非常に便利です。この比率はすべての時間枠に適用され、パラメータ値にSrHiLowが乗算され、数値はpips単位になります。
「SimSim ARROW」シリーズのインジケーター一覧：
- SimSim ARROW CCI
- SimSim ARROW ADX
- SimSim ARROW BEARPower
- SimSim ARROW BULLSPower
- SimSim ARROW 2MA
- SimSim ARROW MACD
- SimSim ARROW RSI
- SimSim ARROW Stochastic
- SimSim ARROW Momentum
- SimSim ARROW KijunSen Plus MA
- SimSim ARROW Simple Signal
- SimSim ARROW Ichimoku
- SimSim ARROW DEMA
- SimSim ARROW TEMA