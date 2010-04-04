このユーティリティは、「SimSim ARROW」シリーズのインジケーターからのシグナルに基づいて取引を開始します。

このユーティリティは、「SimSim ARROW」シリーズのインジケーターと連動してのみ機能します。

これらの各インジケーターには、「取引: 取引なし、売買、購入のみ、売却のみ」というパラメーターがあります。

このパラメータが「買いと売り、または買いのみ、または売りのみ」の値に設定されている場合、インジケーターのシグナルはグローバル変数を介してユーティリティに送信され、取引を開始できるようになります。

ユーティリティオプション。

Pr_FixLot=0。0固定ロット取引を開きます。 Pr_Risk=0。0％リスクパーセントで取引を開きます。計算：LOT=器械ごとの最大ロット*Pr_Risk/100。 Pr_Fix=0。0％利益を得るための現在の残高の割合。パーセンテージが>100の場合、専門家の場合、これはパーセンテージではなくなり、金額は預金通貨になります。利益が特定の利益または特定の金額の割合に達した場合、すべての取引は閉鎖され、作業は継続されます。 Pr_HourBegin=00。00 Hours and Minutes to Start Trading （HH。MM）。 Pr_HourEnd=23。59取引時間と分の終わり（HH。MM）

バージョン1。2から、トランザクションをサポートするための新しいパラメータが導入されました。

Pr_Prof=0。0ピップまたはSrHiLow単位の利益レベル Pr_Stop=0。0ピップまたはSrHiLowユニットのフットレベル Pr_Breakeven=0。0ピップまたはSrHiLowユニットの利益を保護するために損失のない設置レベル Pr_TrallProf=0。0 Deal Trail Pipsの現在の利益がPr_TrallProfxまたはSrHiLowユニットより大きい場合は停止します Pr_TrallLoss=0。0ピップの現在の利益がPr_TrallLossまたはSrHiLow単位未満の場合、ディールトレイルストップ Pr_PerHiLow=300平均SrHiLowを計算するBARの数 Pr_MaxOrders=500 Max Open Deals Pr_DopStep=25ピップの追加取引グリッドのステップサイズ

ストップ、利益などのレベルには、pipsのみを使用するよりもSrHiLow値を使用する方がはるかに便利です。

異なる時間枠で利益サイズをpips単位で設定するのは困難です。 5分足と6時間足では、おそらく異なるでしょう。SrHiLowを指定すると、非常に論理的に機能します。

SrHiLowは、期間Pr_PerHiLowにおける、時間枠の平均値（高値 - 安値）です。



例えば、AUDUSDの平均SrHiLow（ピップス）は以下のとおりです。

M1=8 M2=20 M3=23 M4=27 M5=28 M6=31 M10=40 M12=44 M15=49 M20=58 M30=75 H1=110 H2=166 H3=214 H4=314 H6=349 H8=398 H12=456 D1=603 W1=1574 MN1=3986

例えば、(SrHiLow)の利益レベルが3の場合、M5では3*28=74ピップス、H3では3*214=642ピップスとなります。



例えば、XAUUSDの平均SrHiLow（ピップス）は以下のとおりです。

M1=91 M2=224 M3=252 M4=268 M5=283 M6=344 M10=411 M12=469 M15=494 M20=577 M30=730 H1=1099 H2=1779 H3=2363 H4=2840 H6=2958 H8=3099 H12=3430 D1=4259 W1=6541 MN1=10093

XAUUSDの利益（SrHiLow）=5、M10の利益：5*411=2055ピップス、H6の利益：5*2958=14790ピップス

当初、このユーティリティは「コントロールトレード」として考えられ、インジケーターからのシグナルに基づいて最小ロットのポジションがオープンされました。このステップにより、トレーダーは泳ぐ前に水域をテストするかのように、穏やかに市場に参入する機会が得られます。その後、トレーダーは自分の行動に自信を持てるようになり、ロットサイズを自由に増やすことができるようになり、市場のリズムに適応してポジションを増やすことができるようになります。このようなアルゴリズムは、取引プロセスを容易にするだけでなく、あらゆるステップでサイズと尺度の重要性を思い出させる、不可欠なアシスタントとしても機能します。シンプルさと機能性を兼ね備えたこのユーティリティは、単なるツールではなく、金融機会の世界における忠実なパートナーの形をとります。