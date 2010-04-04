SimSim Control Deal MT5

このユーティリティは、「SimSim ARROW」シリーズのインジケーターからのシグナルに基づいて取引を開始します。

このユーティリティは、「SimSim ARROW」シリーズのインジケーターと連動してのみ機能します。
これらの各インジケーターには、「取引: 取引なし、売買、購入のみ、売却のみ」というパラメーターがあります。
このパラメータが「買いと売り、または買いのみ、または売りのみ」の値に設定されている場合、インジケーターのシグナルはグローバル変数を介してユーティリティに送信され、取引を開始できるようになります。

ユーティリティオプション。

  1. Pr_FixLot=0。0固定ロット取引を開きます。
  2. Pr_Risk=0。0％リスクパーセントで取引を開きます。計算：LOT=器械ごとの最大ロット*Pr_Risk/100。
  3. Pr_Fix=0。0％利益を得るための現在の残高の割合。パーセンテージが>100の場合、専門家の場合、これはパーセンテージではなくなり、金額は預金通貨になります。利益が特定の利益または特定の金額の割合に達した場合、すべての取引は閉鎖され、作業は継続されます。
  4. Pr_HourBegin=00。00 Hours and Minutes to Start Trading （HH。MM）。
  5. Pr_HourEnd=23。59取引時間と分の終わり（HH。MM）

バージョン1。2から、トランザクションをサポートするための新しいパラメータが導入されました。

  1.   Pr_Prof=0。0ピップまたはSrHiLow単位の利益レベル
  2.   Pr_Stop=0。0ピップまたはSrHiLowユニットのフットレベル
  3.   Pr_Breakeven=0。0ピップまたはSrHiLowユニットの利益を保護するために損失のない設置レベル
  4.   Pr_TrallProf=0。0 Deal Trail Pipsの現在の利益がPr_TrallProfxまたはSrHiLowユニットより大きい場合は停止します
  5.   Pr_TrallLoss=0。0ピップの現在の利益がPr_TrallLossまたはSrHiLow単位未満の場合、ディールトレイルストップ
  6.   Pr_PerHiLow=300平均SrHiLowを計算するBARの数
  7.   Pr_MaxOrders=500 Max Open Deals
  8.   Pr_DopStep=25ピップの追加取引グリッドのステップサイズ

ストップ、利益などのレベルには、pipsのみを使用するよりもSrHiLow値を使用する方がはるかに便利です。

異なる時間枠で利益サイズをpips単位で設定するのは困難です。 5分足と6時間足では、おそらく異なるでしょう。SrHiLowを指定すると、非常に論理的に機能します。
SrHiLowは、期間Pr_PerHiLowにおける、時間枠の平均値（高値 - 安値）です。

例えば、AUDUSDの平均SrHiLow（ピップス）は以下のとおりです。
M1=8 M2=20 M3=23 M4=27 M5=28 M6=31 M10=40 M12=44 M15=49 M20=58 M30=75 H1=110 H2=166 H3=214 H4=314 H6=349 H8=398 H12=456 D1=603 W1=1574 MN1=3986
例えば、(SrHiLow)の利益レベルが3の場合、M5では3*28=74ピップス、H3では3*214=642ピップスとなります。

例えば、XAUUSDの平均SrHiLow（ピップス）は以下のとおりです。
M1=91 M2=224 M3=252 M4=268 M5=283 M6=344 M10=411 M12=469 M15=494 M20=577 M30=730 H1=1099 H2=1779 H3=2363 H4=2840 H6=2958 H8=3099 H12=3430 D1=4259 W1=6541 MN1=10093
XAUUSDの利益（SrHiLow）=5、M10の利益：5*411=2055ピップス、H6の利益：5*2958=14790ピップス

パラメータ値が0.001～10.0の場合、パラメータはSrHiLow単位で指定します。この間隔で十分です。
パラメータ値が10より大きい場合は、pips単位で指定します。
パラメータの例：Pr_Prof=5 Pr_Stop=1 Pr_Breakeven=0.5 Pr_TrallProf=2 Pr_TrallStop=3
非常に便利です。この比率はすべての時間枠に適用され、パラメータ値にSrHiLowが乗算され、数値はpips単位になります。


SimSim ARROW」シリーズのインジケーター一覧：

  1. SimSim ARROW CCI
  2. SimSim ARROW ADX
  3. SimSim ARROW BEARPower
  4. SimSim ARROW BULLSPower
  5. SimSim ARROW 2MA
  6. SimSim ARROW MACD
  7. SimSim ARROW RSI
  8. SimSim ARROW Stochastic
  9. SimSim ARROW Momentum
  10. SimSim ARROW KijunSen Plus MA
  11. SimSim ARROW Simple Signal
  12. SimSim ARROW Ichimoku
  13. SimSim ARROW DEMA
  14. SimSim ARROW TEMA
当初、このユーティリティは「コントロールトレード」として考えられ、インジケーターからのシグナルに基づいて最小ロットのポジションがオープンされました。このステップにより、トレーダーは泳ぐ前に水域をテストするかのように、穏やかに市場に参入する機会が得られます。その後、トレーダーは自分の行動に自信を持てるようになり、ロットサイズを自由に増やすことができるようになり、市場のリズムに適応してポジションを増やすことができるようになります。このようなアルゴリズムは、取引プロセスを容易にするだけでなく、あらゆるステップでサイズと尺度の重要性を思い出させる、不可欠なアシスタントとしても機能します。シンプルさと機能性を兼ね備えたこのユーティリティは、単なるツールではなく、金融機会の世界における忠実なパートナーの形をとります。

