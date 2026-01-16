Black Chameleon Scalper
- インディケータ
- Pedro Potter
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
Black Chameleon は、動的な価格反応モデルに基づいて構築されており、現在の市場の動きに合わせて継続的に調整されます。
市場を固定状態に分類するのではなく、インジケーターは以下に注目します：
- 短期的な価格効率
- モメンタムの変化
- 市場圧力の急激な変化
これにより、堅苦しい分類に頼らず、さまざまな市場環境に自然に対応することができます。
目的は、市場の状況が変化するにつれて効率的に反応し、短期間で頻繁に発生する機会を捉えることです。
ローンチ価格のお知らせ：
ローンチ価格 $159 を活用できます。最初の2週間のみ有効です。
この期間終了後、価格は $319 に調整されます。
適応係数
これは、インジケーターの動作を直接制御する唯一のパラメータです：
値が高い → より積極的に適応、より多くのシグナル
値が低い → より滑らかな動作、シグナルは少なく安定
これにより、ユーザーはインジケーターが新しい市場状況にどの程度反応するかを細かく調整できます。
シグナルと信頼性
▲ 矢印 → エントリーシグナル
𖦏 狙いマーク → エグジットシグナル
シグナルは再描画や再計算されることはありません。
一度表示されると、チャート上に永久に残ります。
成功率は以下を基に計算されます：
- エントリーバーの始値
- エグジットバーの始値
対象銘柄と時間軸
市場対応：
- 外国為替（Forex）
- ゴールド
- 暗号通貨
- インデックスなど
インジケーターは複数の時間軸で一貫した動作を示します。
推奨使用法：
- 非常に短い時間軸は避ける
- M15以上を使用
- H1で最も良いパフォーマンス
シンプルで直感的なデザイン
- どのレベルの経験でも使いやすい設計
- 煩雑なチャートや不要なインジケーターはなし
- 表示されるのはエントリー、エグジット、必要な情報のみ
- 内部のロジックや複雑さはすべてバックグラウンドに隠されています