Black Chameleon は、 動的な価格反応モデル に基づいて構築されており、現在の市場の動きに合わせて継続的に調整されます。 市場を固定状態に分類するのではなく、インジケーターは以下に注目します：

短期的な価格効率

モメンタムの変化

市場圧力の急激な変化

これにより、堅苦しい分類に頼らず、さまざまな市場環境に自然に対応することができます。

目的は、市場の状況が変化するにつれて効率的に反応し、短期間で頻繁に発生する機会を捉えることです。 ローンチ価格のお知らせ：



ローンチ価格 $159 を活用できます。最初の2週間のみ有効です。 この期間終了後、価格は $319 に調整されます。

適応係数

これは、インジケーターの動作を直接制御する唯一のパラメータです：





値が高い → より積極的に適応、より多くのシグナル

値が低い → より滑らかな動作、シグナルは少なく安定





これにより、ユーザーはインジケーターが新しい市場状況にどの程度反応するかを細かく調整できます。





シグナルと信頼性

▲ 矢印 → エントリーシグナル

𖦏 狙いマーク → エグジットシグナル





シグナルは再描画や再計算されることはありません。

一度表示されると、チャート上に永久に残ります。 成功率は以下を基に計算されます：

エントリーバーの始値

エグジットバーの始値

対象銘柄と時間軸

市場対応：

外国為替（Forex）

ゴールド

暗号通貨

インデックスなど

インジケーターは複数の時間軸で一貫した動作を示します。 推奨使用法：



非常に短い時間軸は避ける

M15以上を使用

H1で最も良いパフォーマンス

シンプルで直感的なデザイン