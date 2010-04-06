Crypto_Forex MT5用インジケーター「DeMarker with Alerts」（リペイント機能なし）





- DeMarkerオシレーターラインは、過去の高値と安値に対する現在の価格ポジションを示します。

- PCとモバイルの両方に、売られ過ぎ/買われ過ぎゾーンへのエントリーと、売られ過ぎ/買われ過ぎゾーンからの決済の両方に対応したアラート機能を搭載しています。

- アラート発動のトリガーレベルを調整可能。

- DeMarkerは、他のオシレーターの中でも最も効率的な定期的なダイバージェンスシグナルを提供します。

- 買われ過ぎゾーンとは、DeMarkerが0.7を超える場合、売られ過ぎゾーンとは0.3を下回る場合を指します。

- このインジケーターはどの時間枠でも使用できます。

- このインジケーターは、プライスアクションテクニックと組み合わせるのにも最適です。





これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。