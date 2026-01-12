実際の取引口座からのライブシグナル：

EAは、購入したすべてのクライアントの権利を保証するために限定販売されます。

Ai Smart 1000 は、単なる自動化アルゴリズムではなく、プレミアムレベルのインテリジェントな取引システムを求めるトレーダーのためのソリューションです。分析の深さ、体系的なアプローチ、高い執行規律を重視する方のためのツールです。

危険な取引手法は使用しません。

金（XAUUSD）を含む28の主要通貨ペアとクロス通貨ペアで取引します。

常にストップロス、テイクプロフィット、ブレークイーブン注文を設定します。

マーチンゲールなし。

グリッド取引なし。

損失の平均化なし。

各取引は独立した決定であり、常に明確に定義されたリスク管理の下で実行されます。

本システムには、以下のような複数層の保護機能が含まれています：

ボラティリティに基づく動的ストップロス調整。

ドローダウンの制御とリスクエクスポージャーの制限。

不利な市場状況下での取引活動の自動的な削減。

重要： Ai Smart 1000は実際の市場環境向けに設計されています。

本システムは、AIサポートを備えた適応ロジックとニュースフィルターを使用しており、これらは ストラテジーテスターではサポートされていない WebRequest機能に依存しています。そのため、 EAはテスターでは動作しません！実際の市場環境が必要です。

推奨設定：

通貨ペア： XAUUSD （他の通貨ペアは自動的に認識します）

時間枠： M30

最低入金額： 100

取引レバレッジ： 1:20以上

ブローカー： どのブローカーでも可（ただし、スプレッドの低いことが望ましい）

VPS： EAを24時間稼働させるためにVPSの使用を推奨します。

よくあるご質問（FAQ）

Q：Ai Smart 1000のバックテストは可能ですか？

A： いいえ、不可能です。Ai Smart 1000は、複数のAIモデルとのライブ接続に依存しているため、ストラテジーテスターでテストすることはできません。これらのAIはリアルタイムでのみ応答するため、この動作は従来のバックテストではエミュレートできません。

Q：なぜAI Smartはマーチンゲールやグリッドなどを使用しないのですか？

A： 私たちの主な目標は健全な取引です。マーチンゲールやグリッドを使用するEAがどこへ導くかは、皆さんご存知の通りです – その通り、口座資金の損失です。したがって、当社のEAはストップロスとテイクプロフィットのみを使用して取引します。すべての取引はAIによって制御されます。

Q：ライセンスはどのように取得しますか？その目的は何ですか？

A： 当社はEAのセキュリティを非常に重視しており、Ai Smart 1000 EAへの不正アクセスを防止するため、すべてを当社サーバーを通じて管理することに決定しました。レンタルまたは購入後、お客様の取引端末の口座番号をお送りいただくと、ライセンスの確認とプライベートチャットへの参加リンクを返信いたします。

Q：Ai Smart 1000は簡単に使用できますか？

A： Ai Smart 1000は、多くのパラメータを持つ非常に高度なツールですが、すべての操作は当社サーバー上で行われます。当社サーバーはNVIDIA H100 80 GBグラフィックスカードで動作しています。お客様は説明に従ってEAをインストールするだけで、利益をお楽しみいただけます。