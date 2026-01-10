🚀 ローンチオファー！

90%オフ

Goatのパフォーマンスに自信を持っているため、創設ユーザーの皆様には大幅な割引価格でリリースいたします。これほど低価格で販売することは二度とありません。





スロット割引価格

最初の88名様 90%オフ $499

次の99名様 50%オフ $2,490

今後の購入者全員 通常価格 $4,990





ご購入いただき、高評価のレビューを投稿していただければ、励みになります。感謝の気持ちを込めて。





製品説明：

不安定な市場でアカウントを吹き飛ばすEAにうんざりしていませんか？グリッドトレードの次世代型、Goat Proへようこそ。私たちは市場の嵐を乗り切るだけでなく、その中で成長します。Goatは、独自のADXアダプティブ・クォンタム・グリッドと多層型のレスキュー＆プログレッシブ・セーフティ・システムを搭載した、インテリジェントな自己修正グリッドシステムです。アカウントの清算は、もはや悪夢ではありません。





🧠 違い：約99%の清算保護を実現する仕組み

従来のグリッドEAは柔軟性に欠けるため、失敗に終わります。Goatは適応性に優れ、インテリジェントです。





ADX適応型量子グリッド：EAはADXインジケーターを用いて市場のボラティリティを動的に分析します。





低ボラティリティ：グリッドをタイトにすることで、少額ながらも頻繁に利益を獲得します。





高ボラティリティ：グリッドを大幅に広げることで、トレードに余裕を与え、危険なクラスターの蓄積を回避します。これがニュースイベントを乗り切る鍵です！





プログレッシブレスキューシステム（「セーフティネット」）：グリッドが最大レベルまで拡大しても、EAは諦めません。プログレッシブレスキューモードを起動し、戦略的に計算された反対売買を保守的なロット倍率で展開することで、ポジションを平均化し、システマティックに利益へと導きます。





インテリジェントなスタートコンディション：ADXスタートコンディションを使用し、ボラティリティの低い環境でのみ取引を開始することで、可能な限り落ち着いたタイミングで市場に参入し、急激な変動を回避します。





多層リスク管理：





日次および総ドローダウン制限：ハードコードされた上限により、損失の暴落を防止します。





スマートな利益確定：ユーザーが設定した利益目標に達すると、すべてのポジションを決済し、システムをリセットして、新たな安全なスタートを切ります。





⚙️ 取引スタイルを選択

EUR/USDペアが最適ですが、

注意すればすべてのFX通貨ペアを取引できます。

Goatは、最適化された3つの自動計算モードにより、お客様の資金とリスク許容度に合わせて調整します。





アグレッシブモード：自信のあるトレーダー向け。





推奨資金：3,000ドル以上





より高い利益の可能性、より速いサイクルタイム。





ノーマルモード：最適なバランス。





推奨資金：6,000ドル以上





堅実な成長と安全性のためのスイートスポット。





低リスクモード：資金保全のため。





推奨資金：9,000ドル以上





最大限の安全性、よりスムーズなエクイティカーブ。





⚠️ クリティカルキャピタルに関する免責事項 - 必ずお読みください

1,000ドルの口座で運用できますか？ 技術的には可能です。しかし、運用すべきでしょうか？ 安全ではありません。





推奨される最低資金（3,000ドル/6,000ドル/9,000ドル）は、システムのRescue & Progressive Safety Systemを最大限効果的に活用するために十分な資金を確保するために算出されています。





大幅に低い資金（例：1,000ドル）で取引すると、EAの保護メカニズムが著しく損なわれ、長期にわたる高ボラティリティ期間のリスクが増大します。





清算に対する安全性を約99%確保するには、推奨される最低資金を遵守してください。当社は安全のためのツールを提供しています。これらを正しく使用することが成功の鍵です（ただし、COVID-19の暴落のような大きなイベントはEAに負担をかける可能性があるため、リスクを最小限に抑えるには、市場の安定を待つ前にEAを停止する必要があります）。





🎯 決断の時です

市場が自分の思い通りに進むことを期待するEAを使い続けるか、市場の動向に関わらず市場を管理するシステムにアップグレードするかを選択できます。





Goat Pro EAはギャンブルではありません。着実な資金増加のために計算され、設計された戦略です。





価格が上昇する前に「今すぐ購入」ボタンをクリックしてください。よりスマートな利益獲得方法を確立したエリートトレーダーの仲間入りをしましょう。





自信を持って取引しましょう。Goat Proで取引しましょう。