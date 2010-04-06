ADAPTIVE SF PRO SCALPER EAは、スマートで安全、そして信頼性の高い、スワップフリーのマルチペアスキャルピング取引システムです！





これは、あなたの代わりにすべての取引作業をしてくれる「設定して忘れる」エキスパートアドバイザーです！9つの通貨ペアに対応した9つのSet_filesをご用意しています！ M15 timeframe!





テストと取引用の EA Set_files をダウンロードします。

EAの特徴：

- スキャルピングテクニック。

- ロールオーバーの影響を受けません。

- スワップは発生しません。

- ギャップを回避するために、金曜日から月曜日まで注文を保持する必要はありません。

- EAはAI技術によって市場状況に自動的に適応します。

- システムは安全で、グリッドやマーチンゲールのような危険な手法は使用していません。アカウント保護のため、各注文には独自のSL（スキャルピングストップ）があります。

- このEAは非常に使いやすく、FXのプロと初心者の両方にご利用いただけます。

- ロボットは複利計算を自動で行います。必要なのは、以下の手順に従って適切なリスクを負ってMT4にインストールし、PC（またはVPS）で実行しておくことだけです。

- ロボット実行に必要な最低口座残高はわずか100ドルです。

- 時間枠：15分足のみ

- 取引ペア：GBPCHF、GBPCAD、EURAUD、EURCHF、GBPAUD、AUDCAD、EURCAD、USDCHF、USDCAD

- 稼働時間：EAはアジアセッション開始時にエントリーシグナルを探します。

- 口座のレバレッジ：1:30～1:2000の範囲で設定可能です。

- リスク管理：推奨リスクは1～4%（設定で変更可能）または固定ロットです。

- EAには情報表示機能があり、接続されたFXペアの現在のスプレッドとスワップを表示します。

- 画面には口座残高、エクイティ、マージンも表示されます。

- 情報表示はチャートの任意の場所に配置できます。

インストール方法：

- 以下の9つのチャートを開きます：

GBPCHF、GBPCAD、EURAUD、EURCHF、GBPAUD、AUDCAD、EURCAD、USDCHF、USDCAD。

- 各チャートでM15タイムフレームを選択します。

- 各チャートにエキスパートアドバイザー（EA）をアタッチします。

- 対応する「Set_file」をEAに適用します。パラメータTrading_Flag = trueであることを確認してください。

- EAが動作するように、PCを24時間365日稼働させておきます（またはPCの代わりにVPSを使用します）。





重要！取引システムのパフォーマンスを最大限に高めるには、以下の推奨事項に従ってください。





- 営業時間：MT4のMarket_watchをGMT+2（標準時間）またはGMT+3（夏時間）に設定することを強くお勧めします。ブローカーのサーバーのGMTタイムゾーンが異なる場合は、EAのタイム設定を変更する必要があります。その場合は、ブローカーのタイムゾーンを確認するために、私にメッセージを送信してください。そのお手伝いをし、必要に応じて関連するset_filesを提供します。





- スプレッドとブローカー：最高のパフォーマンスを得るには、スプレッドの狭い口座（ロースプレッドまたはECN）を選択することが非常に重要です。





これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。