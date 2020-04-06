WP Dual-Balance FX Strategy は、外国為替市場向けに設計されたプロフェッショナルなマルチペア取引戦略です。長期的に安定した関係を示す高流動性の主要通貨ペアおよび準主要通貨ペア（EURUSD と GBPUSD、EURUSD と USDCHF、AUDUSD と NZDUSD など）を対象として運用されます。

本戦略では、関連する2つの通貨ペアに対して同期したポジションを構築し、各取引を単発のエントリーとしてではなく、明確に管理された取引サイクルとして扱います。短期的な価格予測に依存するのではなく、市場が一時的な不均衡状態から本来のバランスへ戻る動きに着目する設計となっています。

WP Dual-Balance FX Strategy には、ポジションサイズの柔軟な調整、全体的なエクスポージャー制御、そして継続運用を想定した安全機構が組み込まれており、変化する市場環境においても安定したパフォーマンスを維持します。滑らかな資金曲線と長期的な安定運用を重視しており、システマティックなFXトレードを志向するトレーダーに適した戦略です。