■ RYU X: The Golden Ratio Evolution



【⚠️ 期間限定：発売記念特別価格セール実施中！】





現在、RYU Xのリリースを記念して、期間限定の特別優待価格で提供しています。このパフォーマンスを最もお得に手に入れられるのは今だけです。規定数に達し次第、通常価格へ変更となりますので、このチャンスを逃さないでください！

【コンセプト：自然界の法則を利益に変える】

FXやゴールドの相場において、価格の動きは一見ランダムに見えます。しかし、その背後には「黄金比（1.618）」という宇宙の基本原理が隠されています。RYU Xは、この黄金比を独自のトレーディングエンジンに組み込み、相場の「転換点」と「到達点」を視覚化することに成功しました。

名前の由来である「龍（RYU）」は、トレンドに乗って力強く上昇・下降する勢いを象徴しています。一度トレンドが発生すれば、黄金比が導き出す複数の利益確定ポイント（TP1〜TP10）を道標に、利益を最大限まで引き延ばすことが可能です。

【革新的な3つのコア・テクノロジー】

1. ゴールデン・ストラクチャー・エンジン

従来のインジケーターは遅行指標（後出しジャンケン）になりがちですが、RYU Xはを搭載しています。

ノイズを排除し、価格構造の変化をリアルタイムで検知。相場の「核心」となる転換初動を捉えます。これにより、遅れたエントリーではなく、トレンドの発生地点での優位性あるトレードを実現します。（リペイントなし） 独自のプライスアクション解析ロジック

2. ゴールデン・ターゲット・エクスパンション

多くのトレーダーを悩ませる「どこで利確すればいいのか？」という問題に対し、RYU Xは明確な答えを出します。

黄金比率に基づき、1.618（161.8%）から始まり、最終的には122.992（12299%）という驚異的なレベルまでを自動算出。これにより、「数ピップスで利確してしまった後に価格が爆伸した」という機会損失を劇的に減らし、トレンドの終焉まで付き合うことができます。

3. マルチタイムフレーム・シンクロ・テクノロジー（Sync Master）

RYU Xの真骨頂は、チャート右上のモニターパネルにあります。現在見ている時間足だけでなく、上位足（5分足から月足まで）のトレンドをリアルタイムで監視。

同調（Sync）: 現在足と上位足が同じ方向を向いた時、矢印の色が**「ゴールド」**へと変化します。これは「相場の大きな流れに、小さな流れが飲み込まれた」ことを意味し、極めて勝率の高いエントリーチャンスとなります。

【RYU X を導入すべき5つの理由】

根拠のあるホールド: TPレベルが自動で描画されるため、自信を持ってポジションを持ち続けることができます。

スマート・ロック機能: パネル下の「鍵アイコン」を有効にすると、上位足のトレンドに逆らうサインを除外。大きな流れに逆らうミスを防げます。

X-STOP機能: ストップロス（損切り）の目安となるラインを自動更新。「損小利大」をシステムがサポートします。

環境認識の高速化: パネルをクリックするだけで上位足の状況を瞬時に把握。分析の疲労を軽減します。

プロ仕様のデザイン: チャートの視認性を損なわない透過デザインを採用。強力なセカンド・オピニオンとして機能します。

【開発者からのメッセージ】

「RYU X」は、私が長年相場と向き合う中で、最も信頼を置いている黄金比の法則をどうすれば誰でも使いこなせるか、という問いへの答えです。勝てないトレーダーの多くは手法を固定できませんが、RYU Xを使えば「一貫した根拠」に基づいたトレードを繰り返すことができます。

このツールは、あなたのトレードスキルを「進化（Evolution）」させ、龍が天を舞うような自由な利益獲得を目指すためのパートナーです。