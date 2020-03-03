AI Smart Bot
- エキスパート
- Aleksandr Makarov
- バージョン: 2.95
- アクティベーション: 5
AI Smart - これは本物の取引アルゴリズムです。その結果、非常に安定した成長曲線が生まれます。
完全に安全で信頼性が高く、世界で最も強力なロボットシステムです。
危険な取引手法は使用していません。28の主要通貨ペアとクロス通貨ペア、そしてゴールドに対応しています。
DeepSeek + BlackBox.AI を搭載
ストップロス、テイクプロフィット、損益分岐点を常に設定。
当社のサーバーは NVIDIA H100 80GB グラフィック カードを搭載しています。
エキスパートアドバイザーはテスターでは動作しません！実際の市場が必要です。
Recommendations:
- Trading pair : XAUUSD (他の通貨ペアは自動的に選択されます)
- Timeframe: M30
- Minimum deposit: 100$
- Trading leverage : 1:100以上
- Broker: スプレッドが低いブローカー
- VPS: アドバイザーが24時間365日働けるようにVPSを使用する
よくある質問（FAQ）
AI Smart をバックテストできますか？
いいえ。AI Smart は、その機能が様々なAIモデルへのライブ接続に依存しているため、ストラテジーテスターではテストできません。これらのAIはリアルタイムでのみ反応するため、この動作を従来のバックテストでエミュレートすることはできません。
プロップファームで取引することは可能ですか？?
はい、AI Smart は Prop Firms と完全に互換性がありますが、最初に特別なセット ファイルをダウンロードする必要があります。
なぜ AI Smart はマーチンゲールやグリッドなどを使用しないのですか??
私たちの主な目標は、健全な取引です。マーチンゲール法やグリッド取引を利用するアドバイザーがどのような結果をもたらすかは周知の事実です。具体的には、証拠金の損失です。そのため、当社のアドバイザーは、損切り注文と利益確定注文のみを使用して取引を行っています。すべての取引はAIによって制御されています。
ライセンスを取得するにはどうすればいいですか？何のために取得するのですか？
アドバイザーのセキュリティを最優先に考え、ハッカーによるAI Smart アドバイザーへの不正アクセスを防ぐため、すべてを自社サーバーで管理することにしました。レンタルまたはご購入後、取引端末のアカウント番号をお知らせください。確認メッセージとプライベートチャットへの参加リンクをお送りします。
AI Smart は使いやすいですか？
AI Smart は多数のパラメータを備えた高度なツールですが、すべての操作は当社のサーバー上で行われます。指示に従ってEAをインストールするだけで、利益を得ることができます。インストール手順の詳細は以下をご覧ください（わずか3クリックでEAは取引可能です）。
ライセンスを受け取るには、購入後に必ず私に連絡してください。