Crypto_Forex MT5用インジケーター「ストキャスティクス・スピード」は、優れた予測ツールで、リペイント機能はありません。





- このインジケーターの計算は、物理学の方程式に基づいています。

- ストキャスティクス・スピードは、ストキャスティクス自体の1次導関数です。

- スキャルピング・モメンタムトレード戦略では、調整後のモメンタムの主要波を捉えるために、ストキャスティクス・スピードインジケーターの使用をお勧めします（図を参照）。

- ストキャスティクス・スピードが0より大きい場合：これは正の速度であり、価格モメンタムは上昇します。

- ストキャスティクス・スピードが0より小さい場合：これは負の速度であり、価格モメンタムは下降します。

- ストキャスティクス・スピードインジケーターは、ストキャスティクス自体の方向転換の速さを示します。非常に敏感です。

- インジケーターには、モバイルとPCの両方でアラートが組み込まれています。





これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。