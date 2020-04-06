Cheat Engine MT4
- エキスパート
- Connor Michael Woodson
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 10
Cheat Engineは、中程度のゴールドスキャルピングシステムで、WebベースのAPIを介して取得したグローバルFXセンチメントに基づいて判断を行うことができます。
|重要！購入後、手順とボーナスのために私に連絡してください！
Cheat Engineのライブシグナルは近日公開予定です。現在の価格は値上げされます。期間限定価格 80 USD
- 単発取引のみ。グリッドやマーチンゲールは一切使用しません。
- 日次ボラティリティに適応するインテリジェントなトレーリングストップによる決済
推奨
- チャート: XAUUSD
- 時間足: H1
入力設定
- ロットサイズ計算方法 - 自動ロットまたは固定ロットを選択
- 固定ロットサイズ - 固定ロットサイズ
- 自動ロット - 口座通貨のこの金額ごとに0.01ロット
- 最大スプレッド - ポジションを開く際に許可される最大スプレッドを設定
- 自動GMT検出 - ブローカーのGMTオフセットを自動計算
- 固定ストップロス - ストップロス入力
- マジックナンバー - 各注文用のマジックナンバー
- コメント - 注文コメント
- センチメントフィルターURL - APIリクエストに使用
- センチメント買い/売りフィルター - 有効または無効
- センチメントフィルターの動作