Cheat Engine MT4

Cheat Engineは、中程度のゴールドスキャルピングシステムで、WebベースのAPIを介して取得したグローバルFXセンチメントに基づいて判断を行うことができます。

重要！購入後、手順とボーナスのために私に連絡してください！

Cheat Engineのライブシグナルは近日公開予定です。現在の価格は値上げされます。期間限定価格 80 USD

  • 単発取引のみ。グリッドやマーチンゲールは一切使用しません。
  • 日次ボラティリティに適応するインテリジェントなトレーリングストップによる決済
グローバルFXセンチメントとは、総口座価値10億USDを超える数十万人のトレーダーのポジションを測定したものです。Cheat EngineはAPIを通じてこのデータを即座に取得し、判断に活用することができます。これはオプション機能であり、ユーザーが完全にカスタマイズできます。

    推奨

    • チャート: XAUUSD
    • 時間足: H1

    入力設定

    • ロットサイズ計算方法 - 自動ロットまたは固定ロットを選択
    • 固定ロットサイズ - 固定ロットサイズ
    • 自動ロット - 口座通貨のこの金額ごとに0.01ロット
    • 最大スプレッド - ポジションを開く際に許可される最大スプレッドを設定
    • 自動GMT検出 - ブローカーのGMTオフセットを自動計算
    • 固定ストップロス - ストップロス入力
    • マジックナンバー - 各注文用のマジックナンバー
    • コメント - 注文コメント
    • センチメントフィルターURL - APIリクエストに使用
    • センチメント買い/売りフィルター - 有効または無効
    • センチメントフィルターの動作
    おすすめのプロダクト
    RexIIIClaw vs ClusterIIIEA
    Niklas Templin
    4.75 (4)
    エキスパート
    THE_____ IIIREX_CLAW_vs_CLUSTER_EAIII______ Set1: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000  Set2: Price Offset 200, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000 Set3: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 1000 Set4: Price Offset 200, Stopp Loss 100-1000,  Take Profit 1000 Set5: PriceOffset 100-1000 (Recomment 200) higher is lower Risk, Stopp Loss  500  Take Profit  1000, 2000, or 3000 it is the same Target Set it to your Moneymanagement  Indize: DE40  “IC Market” Recomment
    FREE
    ExincExp
    Stanislav Vereshchagin
    エキスパート
    Hello dear traders! I present to your attention the ExincExp trading robot. The robot is based on the Price Action "Outside Bar" trading strategy. The Expert Advisor is designed for the H1 timeframe, best suited for the EUR-USD pair. There will be not many trades, but filtering them very well, which will make only the most accurate market entries for you. The robot calculates and places stop-loss and take-profit on its own. Also, it is not based on any indicators, the EA takes all information
    Simple RSI Forex Trading Strategy
    Victor Manuel Valderrama Zamora
    4 (1)
    エキスパート
    Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
    FREE
    The Arrow Scalper
    Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
    1 (2)
    エキスパート
    Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
    FREE
    Gold Sniper Promax v3
    Duy Linh Tran
    エキスパート
    概要 (Overview) Gold Sniper Promax は、最先端の**人工知能（AI）**エンジンを搭載した次世代の自動売買システム（EA）です。静的なインジケーターのみに依存する従来のロボットとは異なり、このアルゴリズムは動的な市場分析を行い、リアルタイムで変化する相場状況に適応します。 Gold Sniper Promax の核心となる哲学は**「資金の保全」**です。ハイリスクなギャンブルのような戦略ではなく、着実な成長と安全性を最優先するシリアスな投資家のために設計されています。量より質を重視したトレードを行います。 主な機能 (Key Features) AIによるエントリー判断: アルゴリズムが市場データを処理し、市場のノイズを除去して勝率の高いエントリーポイントを特定します。 安全性第一: 本システムは、 マーチンゲールなし、グリッドなし、ナンピン（買い下がり/売り上がり）なし です。含み損（ドローダウン）を積み上げることはありません . 単一ポジションロジック: EAは一度に 1つのポジションのみ を保有します。前のポジションが決済された後にのみ、次の新規エ
    FREE
    Duel MT4
    Marta Gonzalez
    エキスパート
    YOU WANT TO WIN THE DUEL. Look the market in the eye, feel the trigger on your finger. Take a deep breath and shoot before anyone else. This system allows you to detect the right moment to attack the market. The whistles are already sounding in the air. Dare to win the duel at the market. This system is suitable for small accounts and can be used with only  $ 10 0 . You can download the demo and test it yourself.   Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety
    Progressive Moving MT4
    Andriy Sydoruk
    エキスパート
    The Progressive Moving bot uses a strategy based on classic and reliable Moving Average. A significant advantage of MA is trading in the direction of the current trend. This can be seen on the terminal screen after breaking the Moving Average line. Moving average trading is understandable even for a beginner. One of the most common methods is crossing two or more moving averages. In one indicator, a shorter period is configured, in the other, a longer one. You have always wanted a reliable stra
    Bolensia
    Vladislav Filippov
    エキスパート
    Bolensia is a fully automated scalper trading advisor. The structure of the augmented macro settings of the adviser was developed for trading using the safe scalping strategy based on opening short-term trades and closing them when a small progressive indicator of profitability dynamism is reached, which allows the user to minimize losses from opening losing trades. The expert advisor integrates special program parameters and utilitarian microtasks, reducing software processes and helping the us
    RoboArter6
    Vlastimil Straka
    エキスパート
    Expert for portfolio of basic set long term strategies.    You can choose for your AOS trading two ways – first way is pucrhased for EA with grid, martingale and other similar dangerous strategies.   This EAs work great and have very profitables results – days, weeks, maybe months, years?.. Until they didnt blow up your account. The second way is to use EAs based on real trading strategies and logical patterns. On MQL Market are very few of these strategies. The risk of trading with these EAs i
    RoboArter7
    Vlastimil Straka
    エキスパート
    Expert for portfolio of basic set long term strategies.    You can choose for your AOS trading two ways – first way is pucrhased for EA with grid, martingale and other similar dangerous strategies.     This EAs work great and have very profitables results – days, weeks, maybe months, years?.. Until they didnt blow up your account. The second way is to use EAs based on real trading strategies and logical patterns. On MQL Market are very few of these strategies. The risk of trading with these EAs
    RoboArter9
    Vlastimil Straka
    エキスパート
    Expert for portfolio of basic set long term strategies.    You can choose for your AOS trading two ways – first way is pucrhased for EA with grid, martingale and other similar dangerous strategies.     This EAs work great and have very profitables results – days, weeks, maybe months, years?.. Until they didnt blow up your account. The second way is to use EAs based on real trading strategies and logical patterns. On MQL Market are very few of these strategies. The risk of trading with these EAs
    Ultimate MT4
    Ahmed Alaaeldin Abdulrahman Ahmed Elherzawi
    エキスパート
    Dashboard, TP line and Profit/Loss labels are set to false by default for speeding up the optimization. Switch them to True before you start. There are many strategies inside this EA as follows: - Entry based on indicator signal "as shown on the   trend indicator " - Opposite to trade entry with opposite martingale - Entries based on " support and resistance indicator ". - Normal martingale - Normal martingale with distance multiplier - Normal martingale with volatility index - Opposite marting
    EA Scalping Expert
    Gerard Valldosera Gomez
    3 (1)
    エキスパート
    This is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. This EA can't run in the same account. If you want an Expert Advisor that trades daily this is not because it requires patience to wait for a few days or weeks on the right opportunity for it to trade. It takes advantage of the volatility of the price movement.
    FREE
    Smart Golden
    Yi Hsiu Tsai
    5 (2)
    エキスパート
    「Smart Golden」は、ゴールド市場向けに設計された製品で、スキャルピング戦略を使用しています。マーチンゲール、グリッド、ヘッジングなどの管理方法は使用しません。 私たちはAIツール（機械学習）を使用して、過去のゴールドデータから堅牢な特徴を抽出し、それらを「Smart Golden」に直接エンコードしています。 特定の過去データ（過適合）やChatGPTの予測に継続的にトレーニングを行わないため、過適合の可能性を最大限に抑えることができます。 取引信号 現在の価格は 199 USD です。次の価格は 299 USD で、残り 5個 のみです。 特徴： スキャルピング戦略 マーチンゲール、グリッド、ヘッジングなどの資金管理方法は使用しません。 バックテストの最大ドローダウン < 5% 予期しない損失を防ぐために、すべてのトレードにストップロスがあります。 設定： 取引対象：XAUUSD タイムフレーム：M1 最低入金額：200ドル 口座タイプ：ECN/Raw/Razor レバレッジ：1:30+ 開始ロット：0.01 リスク管理：有効 GMTオフセット：あなたのブローカー
    Curiosity 1 Box Break EA
    Marta Gonzalez
    5 (1)
    エキスパート
    Curiosity 1 box break It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader. Curiosity 1 have more than 260 customization options for your trade. Different options for different styles of trade.  Curiosity 1 box break  is a break system of trade with different algorithm of trade mode.  This EA using signals to place orders.  Is a revolution in the  customization of the trading. The algorithms d
    FalconEdge GBPUSDxM5
    Felipe Ignacio Sepulveda Galvez
    エキスパート
    ️ FalconEdge GBPUSD M5 FalconEdge was created for traders who seek   precision and control , not luck. Built through years of quantitative testing and refinement, it captures   short-term opportunities on GBPUSD M5   with disciplined, data-driven logic. Key Highlights   Pure Short Strategy:   Optimized to trade only GBPUSD sell setups on M5, taking advantage of high-probability momentum shifts.   Quantitative Design:   Developed through multi-year historical modeling and robustness test
    KT COG Robot
    KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
    エキスパート
    KT COG Robot is a fully automated Expert Advisor based on the KT COG Indicator . The COG indicator was originally presented by John F. Ehlers in the May 2002 edition of Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine. The EA fires a long trade when COG line cross above the signal line and a short trade is fired when the COG line cross below the signal line.  Adaptive Filtration Our adaptive filtration algorithm combines the original COG formula with the major trend direction and market acce
    Arman Flying EA X3
    Samir Arman
    エキスパート
    Hello all The expert works by hanging pending deals moving with the price when activating a transaction It closes on the stop loss or on a profit from the pursuit of profit Work on low spread currency pairs Like dollar yen currency The work is done with the same settings as the expert, or it can be modified as the user likes Work on a timing of 15M or more as the user likes parameters: Transaction_Movement : Movement =true  . no Movement=false . Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to auto
    CCI and ATR Trader
    Evgeniia Terekhova
    2.33 (3)
    エキスパート
    Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
    FREE
    EA Gold Stuff
    Vasiliy Strukov
    4.73 (1071)
    エキスパート
    EA Gold Stuffは、金取引のために特別に設計されたExpert Advisorです。 この作業は、ゴールドスタッフインジケーターを使用した注文の開始に基づいているため、アドバイザーはトレンドに従うことを意味する"トレンドフォロー"戦略に従って動作します。 重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ トレンド スキャナーの強力なサポートを利用して、無料のインジケーターを入手し、プライバシーを守ります。あーみー！   リアルタイムの結果はここで見ることができます パラメータ 新しいシリーズを開く-新しいシリーズの注文の開始をオン/オフします。 開始ロット-開始ロット。 トレードバイ-Expert Advisorが購入できるようにします。 トレード売り-Expert Advisorが売ることを許可します。 ヘッジを使用する-機能が有効になっている場合、アドバイザーは買いと売りの両方の方向を取引し、機能が無効になっている場合、アドバイザーは一方向 マネー Manadgementを使用-オン/自動ロット計算の使用をオフにします。 オートロットオー
    An simple EA based sar indicator
    luo jun
    3 (1)
    エキスパート
    1. EA basic  This EA is an EA that trades based on the SAR indicator. When the SAR appears at the top of the K line short or close a long order, and when the SAR appears at the bottom of the K line, long or close a short order. Sar is more useful when the trend is strong. It can clearly tell you when to enter or exit.   Please see bottom pictures. EA does not have the ability to judge the trend, so you need to judge the trading direction by yourself. You should decide to choose long or short in
    FREE
    Break The BOX NOW
    Hong Ling Mu
    エキスパート
    Entry logic The EA, called EA_BreakTheBox, creates a rectangle BOX based on the highest and lowest price within a certain time period. Once the BOX is formed, the EA is ready for entry. It allows you to input the time period for forming the BOX, and you can set a time filter for the EA. The default setting for EntryPips is 2 pips, but this can be changed. If the price breaks the upper price of the BOX by 2 pips, then a BUY Entry is placed (if Reverse mode=true). If the price breaks the lower pri
    FREE
    Cusiosity 12 The Pullback Signal
    Marta Gonzalez
    エキスパート
    Cusiosity    12 The Pullback Signal    It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader.   Cusiosity  12 The Pullback Signal   have more than 260 customization options for your trade. Different options for different styles of trade.  This EA using signals to place orders.  Is a revolution in the  customization of the trading. The algorithms developed for the identification of areas of chan
    DMZ X Zone Robot
    Suriya Thammalungka
    エキスパート
    DMZ X Zone Robot  is the Expert Advisors trading with a combination of multiple strategy trading algorithms (Trend, Hedging, and Money Management with Martingale Zone recovery).  The Trading algorithms. 1. Follow trends with Indicators is Moving average and Envelopes. 2. Open order two ways that trading both BUY and SELL. 3. Open STOP orders for hedging with zone recovery distance. 4. Close orders and exit with a profit.  How to work? Open BUY When Moving Average is Above Envelopes Line Upper.
    Trendline Magic
    Chaiya Srisawat
    5 (1)
    エキスパート
    Multi Feature Robot suit for trading in semi automatic mode. The robot uses Heiken Ashi indicator to form signals. It provides two options for trades. 1. Heiken Ashi trade - use signal trade for buy and sell. 2. Reverse trade - use Heiken Ashi stop loss for buy stop and sell stop. Also, provide additional feature for a trader which is: 3. Trend line trade - use trend line for buy and sell. This trend line trade feature is not for fully automated trading because it needs trend line input. Trader
    Stochastic and MA filter
    Dmitriy Epshteyn
    エキスパート
    Советник "Stochastic and MA_filter" торгует по индикатору "Stochastic Oscillator", используя фильтр в качестве двух средних скользящих, по желанию Пользователя применяется мартингейл (количество умножения лота при серии убытков ограничивается), безубыток, трейлинг стоп, инвертирование сигнала, возможно настроить, как скальпирующий советник.   Для каждого валютного инструмента необходимо подбирать настройки.    Настройки советника: Индикатор Stochastic Oscillator: Kperiod=5; период линии K Dpe
    FREE
    Recovery Grip Meta 4
    Marta Gonzalez
    1 (1)
    エキスパート
    MANUAL OF RECOVERY GRIP The recovery grip system can recover both an isolated loss and a loss produced by a grip or multiple orders, the algorithm gradually compensates the losses until the equity returns to zero. The time it takes for the algorithm to reverse the loss is proportional to the volatility of the pair and the size of the loss.This system allows you to test the algorithm prior to purchase.For this, it has a powerful simulation system in which you can choose whether your loss is a
    Alligator Trader
    Ciprian Ghebanoaei
    3 (2)
    エキスパート
    Alligator Traderは、完全に自動化されたプロフェッショナルな取引ロボットです。 外国為替市場USDJPY M30のために特別に設計されています。 EAはパラメーターを構成する必要はありません。 USDJPY M30で作業する準備ができました。ロットの選択を決定するだけです。 トレンドを検出し、市場のノイズを取り除くスマートなアルゴリズムを備えています。 エキスパートがトレンド方向の注文を作成します。 入力と出力の順序は、MT4プラットフォームで見つかる2つのインジケーターの組み合わせで与えられます。アリゲーターインジケーターとウィリアムズパーセント範囲です。 それはまた、ボラティリティが増加する時に資本安全をもたらすストップロスとテイクプロフィットを含んでいます。 エキスパートは、USDJPY履歴データの1年間でテストされました。 ダウンロードしてご自分でテストしてください。 このエキスパートはUSDJPYに最適化されています。 すべてのペアには独自の特性があります。 最低入金額：500 $
    FREE
    Megalodon EA MT4
    Jan Isaac Rodriguez Castro
    エキスパート
    Introducing Megalodon EA – A New Era of Smart Automated Trading Megalodon EA is not just another Expert Advisor — it’s a revolutionary trading concept designed for the new generation of Forex traders who want precision, speed, control, and consistent performance . Built for MetaTrader 4, Megalodon EA combines: High-accuracy scalping logic Independent Buy/Sell systems Dynamic risk management and auto lot sizing Intelligent filters by session, weekday, and market conditions Optio
    RageX EA
    Radek Reznicek
    5 (2)
    エキスパート
    RageX EA is an unique fully automated EA which analyses current market trend on time-frame basis. Thanks to that it makes performance of this EA stable regardless the current market condition like slippage, execution speed, etc. Every order is protected by automatically calculated stop-loss. RageX EA successfully passed back-tests with 99.90% quality historical data and variable spread in Metatrader 4 as well as 100% quality data back-tests in Metatrader 5 with different execution speed. Link t
    このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
    Quantum Emperor MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.85 (172)
    エキスパート
    ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT5バージョン：  ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用していま
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    5 (17)
    エキスパート
    Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.6 (20)
    エキスパート
    Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
    AI Forex Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.6 (10)
    エキスパート
    AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
    Goldex AI
    Mateo Perez Perez
    4.29 (28)
    エキスパート
    Goldex AI：今日の成功は明日の果実となる 期間限定の超割引！ 値上げ前の最後の2枚が299USドル。 ライブシグナル > IC Markets Real: Goldex AI 高リスクセット マニュアルと設定ファイル：マニュアルと設定ファイルを受け取るには、購入後にご連絡ください。 価格： 開始価格は899ドルで、10回販売されるごとに199ドル上がります。 コピー可能数：2 Goldex AI - ニューラルネットワーク、トレンド、プライスアクションを備えた高度なトレーディングロボット。 Goldex AIは、金のサポートとレジスタンスをブレイクするプライスアクションを利用する高性能取引ロボットで、市場のニューヨークセッションの動きを最大限に利用することで、可能な限り高い利益を得ることができます。 このロボットは、インテリジェント・リカバリーと呼ばれる戦略を持っており、損失が発生した後、その可能性のある損失を短期間で回復するために、より大きなロットをオープンします。 Goldex AIにはスマート・ニュース・フィルターが内蔵されており、中程度のインパクトのニュースがない
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.58 (12)
    エキスパート
    Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーは XAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力
    Gold Trade Pro
    Profalgo Limited
    4.61 (23)
    エキスパート
    プロモーションを開始します! 449ドルで残りわずかです! 次の価格: 599ドル 最終価格: 999ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro はゴールド取引 EA の仲間入りですが、大きな違いが 1 つあります。それは、これが本物の取引戦略であるということです。 「実際の取引戦略」とは何を意味しますか?   おそらくお気づきかと思いますが、市場に出回っているほぼすべてのゴールド EA は単純なグリッド/マーチンゲール
    Golden Mirage mt4
    Michela Russo
    エキスパート
    Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
    HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
    Martin Alejandro Bamonte
    3.67 (3)
    エキスパート
    超最適化バージョン – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 （MT4バージョン）は、これまでで最も強力で、安定性が高く、洗練されたリリースです。 HFTは高頻度スキャルピングEAであり、ゴールド（XAUUSD）のM1タイムフレームのみで取引を行います。毎日多数の取引を実行し、 非常に現実的なロットサイズ でスキャルピング戦略を実現します。そのため、専用のスキャルピング口座（RAWまたはECN）が必要です。 ICMarkets のRAW口座が特に推奨されており、低スプレッドかつ他社よりもスリッページが少ないのが特長です。 安定したインターネット接続またはVPSが必要です。 ご注意ください：ターミナルが停止すると、 FAST M1 は口座の制御を失います 。 公式チャンネル:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 主な改善点 エントリーロジックの改善 EAは主要トレンド方向のみでエントリーします。逆張りは一切行いません。 勝率の向上 内部ロジックが調整され、トレードの成功率が上昇しました。 口
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.32 (38)
    エキスパート
    The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
    Quantum King MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    エキスパート
    Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT5バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT4 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! ルール   正確さと規律をもって取引を行ってください。 クォンタムキング EA     構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合しました。M5 上の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロフェッショナルの両
    Blox
    Cence Jk Oizeijoozzisa
    5 (2)
    エキスパート
    2025年を代表する最強クラスの自動売買戦 略の一つ 私たちは、2025年における最も強力な裁量トレード戦略の一つを、 TMA（トライアングル移動平均）とCGロジック に基づいた **完全自動化エキスパートアドバイザー（EA）**へと変換しました。 550ドルで購入できるのは残り1本のみです。その後、価格は650ドル、750ドルへと上がり、最終価格は1200ドルになります 本EAは、 高精度なエントリー、スマートな指値注文、厳格なリスク管理 を目的として設計されており、 **すべてのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応しています。 最適なパフォーマンスを得るため、 スプレッドが10ポイント未満のECN口座 での使用を推奨します。 これにより、正確な注文執行と最小限のスリッページが実現されます。 チャートに適用し、リスクに応じて設定を調整するだけで、 プロレベルの自動売買を体験できます。  主な特徴 **全てのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応 5 min   SET FILE 指値注文（Buy Stop / Sell Stop）による取引戦略 価格に追
    The Infinity EA MT4
    Abhimanyu Hans
    3.83 (29)
    エキスパート
    ChatGPT TurboによるAI駆動テクノロジー Infinity EA は、GBPUSD および XAUUSD 向けに設計された高度な取引エキスパート アドバイザーです。安全性、一貫したリターン、無限の収益性に重点を置いています。マーチンゲールやグリッド取引などの高リスク戦略に依存する他の多くの EA とは異なり、Infinity EA は、機械学習に組み込まれたニューラル ネットワーク、ChatGPT の最新バージョンによって提供されるデータ分析 AI ベースのテクノロジーに基づく、規律ある収益性の高いスキャルピング戦略を採用し、全体的な取引体験を卓越したものにします。 6,000 人を超えるメンバーが参加する MQL5 コミュニティ に参加して、他のトレーダーとつながりましょう。最新の製品アップデート、ヒント、独占コンテンツを常に入手しましょう。 MT5バージョン Infinity EAの設定方法 特徴 Infinity EA は AI 主導のスキャルピング戦略を活用します。 EA はリアルタイムのデータ分析のために ChatGPT-4 Turbo と統合されています。 I
    Bitcoin Scalper Pro MT4
    Yevhenii Mavletbaiev
    5 (2)
    エキスパート
    Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Only a few copies left at $129. Next price is $399 Live signal Monitoring MT5 version Meet your trusted crypto market assistant — Bitcoin Scalper Pro. This is the perfect solution for those who want to trade Bitcoin professionally and efficiently! This unique trading advisor is designed specifically for Bitcoin trading and uses a powerful price level br
    Titan AI 4All
    Amirbehzad Eslami
    エキスパート
    Titan AI（タイタンAI）—— 次世代型自動売買システム Titan AI は、 MX Robots の専門チームによって開発された次世代型の自動売買システムであり、最先端の人工知能技術と高度な金融知識を融合しています。 このEAは Real Tick（リアルティック） , MBP（Market by Price） , MBO（Market by Order） といった高品質な市場データでトレーニングされており、これらは機関投資家レベルのシステムでも使用されるデータ形式です。 そのため Titan AI は複数市場において一貫性のあるスマートな判断を実現します。 Titan AI は複数のAI戦略を同時に動作させる ポートフォリオ型トレードシステム として設計されています。 各戦略は異なる相場環境向けに最適化されており、最大限の利益と最小限のドローダウンを実現し、マージンコールの可能性をほぼゼロにします。 Titan AI 4All の起動と設定方法 Titan AI 4All は、 高度な自動化・機関投資家レベルの精度・簡易セットアップ を求めるトレーダーのために開発されました
    Javier Gold Scalper V2
    Felipe Jose Costa Pereira
    5 (2)
    エキスパート
    Javier Gold Scalper：あなたのそばにある最先端テクノロジー！ マニュアルと設定ファイル：購入後にご連絡いただければ、マニュアルと設定ファイルをお渡しします 価格：販売されたライセンス数に応じて価格が上がります 残りのコピー数：5 金は金融市場でもっともボラティリティの高い資産の一つであり、取引には高度な正確性、慎重な分析、そして非常に効果的なリスク管理が必要です。 Javier Gold Scalper は、これらの柱を統合するために開発された強力で洗練されたシステムであり、金市場での取引を最適化することを目的としています。最先端のテクノロジーと高度な戦略を駆使して、Golden Scalperは初心者からプロのトレーダーまで対応し、このダイナミックな市場における課題を安全に乗り越え、チャンスを活かすサポートをします。Golden Scalperを使えば、金の特性に対応した信頼性の高いツールを手に入れることができます。 シンボル XAUUSD（金） 時間足 M30 PropFirm 対応済み 資金 最低 $1000 ブローカー どのブローカーでも可 口座タイプ ど
    AlphaCore System MT4
    Evgeniy Zhdan
    5 (1)
    エキスパート
    AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
    Theranto v3
    Hossein Davarynejad
    エキスパート
    //////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
    HFT Pass Prop Firm MT4
    Lo Thi Mai Loan
    5 (26)
    エキスパート
    24時間のフラッシュセール - たった$199.99 "HFT Pass Prop Firms"は、特にUS30ペアで取引するために設計された高頻度取引（HFT）の挑戦に対応した専用のエキスパートアドバイザー（EA）です。 他のトップエキスパートアドバイザーやインジケーターについては、以下を参照してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 私はロス（Los）です。詳細な情報を受け取るためには、こちらに登録してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ HFTとは？ 高頻度取引（HFT）は、強力なコンピュータプログラムを使用して数分の一秒で大量の注文を実行する取引手法です。HFTは複数の市場を分析し、現行の市況に基づいて注文を実行するために高度なアルゴリズムを利用します。最も高速な実行速度を持つトレーダーがより利益を上げやすく、HFTは高い売買回転率と注文対取引比率が特徴です。 したがって、このEAは1段階または2段階の挑戦にのみ適してお
    Pingo AI
    Anastasiya Morozova
    エキスパート
    Pingo Pingo は、外国為替市場での安定した安全な取引のために設計された、完全に自動化された取引ロボットです。 このアドバイザーは、厳格なリスク管理を重視し、マーチンゲール、グリッド、平均化などの危険な戦略を排除して設計されています。 MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 仕組み Pingo は、インテリジェントなボラティリティ フィルターを使用して、価格パターンと短期的な市場動向を分析します。 ロボットはインパルスゾーンと修正ゾーンを識別し、高い成功確率と最小限のリスクで市場に参入します。 取引の決定は感情やトレーダーの介入なしに、アルゴリズムに従って厳密に行われます。 安全性と信頼性 マーチンゲール法 、 平均化法 、 危険なポジション管理法 は使用しない 動的ロットまたは固定ボリュームによるリスク管理 あらゆるブローカーおよびアカウントタイプに対応 主な機能 マーチンゲール 、 平均化 、 ロック 、 グリッド なしで動作します 正確な価格とボラティリティ分析アルゴリズムを使用 高速
    AW Recovery EA
    AW Trading Software Limited
    4.35 (85)
    エキスパート
    Expert Advisor は、不採算ポジションを回復するために設計されたシステムです。 著者のアルゴリズムは、負けポジションをロックし、それを多くの別々の部分に分割し、それぞれを別々に決済します。簡単なセットアップ、ドローダウンの場合のローンチ遅延、ロック、他の Expert Advisor の無効化、トレンド フィルタリングによる平均化、負けポジションの部分決済が 1 つのツールに組み込まれています。 グループ全体でのみ注文をクローズするグリッド戦略とは対照的に、より低い預金負荷で損失を減らすことができ、損失をより安全に処理できるようにするのは、部分的に損失をクローズすることです。 注文が復元される方法: 1 EA は、選択した商品の他のウィンドウを閉じて、不採算の EA をオフにします (オプション)。 2 EA は、処理されたすべての注文のテイクプロフィットとストップロスのレベルをリセットし、対応する識別子を持つ保留中の注文を削除します。 3 EA は、利益を利用して不採算注文の一部をカバーし、総ポジション量を減らすために、すべての処理された採算性のある注文をクローズします
    BlackCat Grid
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    5 (1)
    エキスパート
    "BlackCat Grid" is an automated trading advisor (expert advisor) developed for the MetaTrader 4 platform, specializing in the grid trading strategy. It is designed for automated trading on the Forex market, minimizing the need for constant manual intervention. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Operating principle The EA opens a series of orders according to a specified step and lot size. When the price moves in one direction, the E
    CyNera MT4
    Svetlana Pawlowna Grosshans
    2.81 (16)
    エキスパート
    CyNera：あなたの取引、私たちの技術 マニュアルとセットファイル: 購入後にご連絡いただければ、マニュアルとセットファイルをお送りします 価格: 価格は販売されたライセンスの数に応じて上昇します 利用可能なコピー: 4 金取引は、市場で最も変動の激しい金融商品であり、精密さ、徹底した分析、そして強力なリスク管理が求められます。CyNeraエキスパートアドバイザーは、これらの要素を巧みに組み合わせ、最適な金取引を実現するために設計された高度なシステムです。CyNeraの高度な戦略と技術は、経験豊富なトレーダーだけでなく、初心者にも、金取引がもたらす独自の課題やチャンスを乗り越えるための支援を提供します。 CyNeraは、金市場の複雑さに対応した信頼できるソリューションを提供します。適応性に優れたインテリジェントな戦略と、多時間枠分析、自動取引調整、そして正確なリスク管理などの高度な機能を組み合わせています。この柔軟性により、CyNeraは市場の急速な変化に即座に対応しつつ、長期的に資本を守るための強力なツールとなります。 シンボル XAUUSD (ゴールド) 時間枠 M30  
    EA Legendary Scalper MT4
    Ruslan Pishun
    エキスパート
    Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advisor does. He does not guess, but acts only when the market gives a clear signal. Breakdown — and go ahead, with a clear plan for the stop and the goal. The usual breakdown advisor may be wrong. And ours thinks. It uses a neural network that analyzes hundreds of parameters before each entry: not just "has t
    Exp TickSniper
    Vladislav Andruschenko
    3.97 (30)
    エキスパート
    Exp-TickSniper は、各通貨ペアのパラメーターを個別に自動的に選択する高速ティックスカルパーです。 EAは、ほぼ10年間のEAプログラミングで得られた経験に基づいて開発されました。 EAは、スマートトレーリングストップを使用し、現在の通貨ペアデータ、その相場、仕様、スプレッドに基づいて短期取引を実行します。 平均化戦略は、信号検出アルゴリズムによって引き起こされる損失を防ぐために使用されます。 オープンポジションが特定の損失を被った場合、ポジションを平均化する機能がトリガーされます。 極端な場合、TickSniperによって開かれたポジションにはストップロスが伴います。自動取引システムが最小利益を得ることができない場合、ポジションはストップロスによって1つずつクローズされます。 システムは、有利なストップロスとテイクプロフィットレベル、平均ポジションの距離、トレーリングストップ距離などを自動的に定義します。 EAは、通貨ペアの仕様、現在の価格、および戦略の一部であるその他の要因から、これらのパラメーターに関するデータを取得します。 MetaTrader 5のフルバージョン
    Forex Diamond EA
    Lachezar Krastev
    5 (5)
    エキスパート
    CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex Diamond EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex Diamond EA – Reliab
    Forex GOLD Investor
    Lachezar Krastev
    4.45 (47)
    エキスパート
    CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex GOLD Investor with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex GOLD Investor is
    SNeox AI
    Anastasiya Morozova
    エキスパート
    SNeox AI は、外国為替市場で安定した長期取引を実現する自動化された複数通貨取引ロボットです。 アドバイザーは、市場価格とボラティリティを分析するための実証済みのアルゴリズムを使用して開発されており、リスクを管理しながら慎重な取引を行うことに重点を置いています。 注目！ 新年のプロモーション：最初の15回のご購入で99ドル 次の15 - $159 最終価格: 229ドル 急いでこのオファーをご利用ください! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/158518 取引商品: EURUSD GBPUSD NZDUSD AUDUSD USDCAD USDCHF ロボットは複数の通貨ペアを同時に処理できるため、取引操作の多様化が実現します。 動作原理: マーチンゲールの欠如 平均化の欠如 ロックの欠如 注文グリッドの欠如 すべての取引は、積極的な資本管理方法を使用せずに現在の市場状況を分析する独自のアルゴリズムに基づいて開始されます。 アドバイザーの機能: 正確な価格と市場の変動分析 高速注文実行に最適化 ドロ
    The Gold Reaper MT4
    Profalgo Limited
    4.58 (31)
    エキスパート
    プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポート
    Diamond PRO
    Fanur Galamov
    4.79 (61)
    エキスパート
    Festive sale -40% is active! Enjoy :) Happy New Year and Marry Christmas !   Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread prote
    作者のその他のプロダクト
    Two Sided Scalp MT4
    Connor Michael Woodson
    5 (2)
    エキスパート
    Two Sided Scalpは、取引する2つのペアを選択でき、両方のペアが1つのチャート上で同時にスキャルピングされます。 推奨ペアの例（GBPUSDとUSDCHF、EURUSDとUSDCHF、AUDUSD とGBPUSD） Two Sided Scalpのライブシグナルが利用可能です！現在の価格は値上げ予定。期間限定価格 75 USD グリッドなし、マーチンゲールなし 推奨設定 チャート：1つのチャートで2つのシンボルを取引（シングルチャート設定） 時間枠：H1 入力項目 ロットサイズ計算方法 - 自動ロットまたは固定ロットを選択 固定ロットサイズ - 固定ロットサイズ 自動ロット - この口座通貨量あたり0.01ロット 最大スプレッド - ポジションを開く際の許容最大スプレッドを設定 固定ストップロス - 固定ピップ数のストップロス NFPフィルターを有効にする - 有効にすると、NFPニュース発表中は取引しません 自動GMT検出 - ブローカーのGMTオフセットを自動計算 マジックナンバー - 各注文のマジックナンバー コメント - 注文コメント
    Bitcoin Cross Hedge
    Connor Michael Woodson
    エキスパート
    ビットコイン・クロスヘッジは、BTCUSDでポジションを取りながら、EURUSDとGBPUSDで反対のポジションを取り、それらを同時に管理します。 現在の価格は値上げ予定です。期間限定価格 50 USD グリッドやマーチンゲールを使用せず、同じチャートで2つの通貨ペアを取引します。 推奨 チャート: BTCUSD シングルチャート設定 時間足: H1 入力 クロスペア選択 - ゴールドクロスペアを選択 ロットサイズ計算方法 - 自動ロットまたは固定ロットを選択 固定ロットサイズ - 固定ロットサイズ 自動ロット - この口座通貨額ごとに0.01ロット 最大スプレッド - pips単位で最大スプレッドを指定 自動GMT検出 - ブローカーのGMTオフセットを自動的に計算 マジックナンバー - 各注文のマジックナンバー コメント - 注文コメント
    Bitcoin Fear and Greed Scalper MT4
    Connor Michael Woodson
    5 (1)
    エキスパート
    Bitcoin Fear & Greed Scalper - インターネットからのリアルタイムのビットコイン感情分析 史上最高のトレーダーの一人は「他人が恐れているときに買い、貪欲なときに売る」という原則に従っていました。この格言を念頭に置いて、Bitcoin Fear & Greed Scalper は動作します。 Bitcoin Fear and Greed Index は、ビットコイン市場に影響を与えるあらゆる社会的要因を総合的に分析し、読みやすい1つの数値にまとめたものです。市場の勢いやボラティリティ、SNS投稿、Google検索トレンドなど、信頼性の高いファンダメンタルベースの情報源を自動でスキャンします。これはテクニカル指標だけでは決して得られない、非常に高度な分析方法です。 アドバイザーが開くすべてのポジションは単独でエントリーされ、グリッドやマーチンゲールのようなリスキーな資金管理手法は使用されません。カスタマイズ可能なストップロスと、利益確定のためのダイナミックなトレーリングストップがあります。 セットアップは非常に簡単です：Metatrader の WebReque
    Synaptica MT4
    Connor Michael Woodson
    エキスパート
    Synapticaは、一貫した信頼性を提供し、先進的なAI駆動戦略であなたの利益を守るように設計されています。自律的なリスク管理システムは、変化する条件に動的に適応し、常に最適な資本保護を確保します。リアルタイムの適応監視により、Synapticaは潜在的な脅威を予測し、反応し、不安定な変動でも安定性を維持します。そのインテリジェントなフィードバックループは、リスクモデルを継続的に微調整し、資本の安全性を進化させながら強化します。 重要！購入後に連絡して、説明書とボーナスを受け取ってください！ 動的予測モデリング : 複雑なデータストリームを継続的に分析し、高度な先見性を持ってトレンドと結果を予測します。 認知データ融合 : 異なるデータソースを統合し、多次元分析を通じて意思決定を強化します。 量子インスパイアード最適化 : 次世代の最適化アルゴリズムを活用し、前例のない計算速度と精度を解放します。 多次元パターン認識 : 広大なデータセットを通じて複雑なパターンを特定し、従来のモデルでは到達できない洞察を提供します。 推奨 チャート: XAUUSD タイムフレーム: H1 入力
    Rise of the Planet of the Apes MT4
    Connor Michael Woodson
    エキスパート
    猿の惑星の台頭は、低ボラティリティのスキャルピングシステムです。 重要！購入後に連絡してください。説明とボーナスがあります！ 猿の惑星の台頭のライブシグナルが近日公開！現在の価格は上昇予定。期間限定価格 50米ドル シングルショット、グリッドなし、マーチンゲールなし。すべての取引にストップロスあり 推奨 チャート：GBPUSD、USDCHF、AUDUSD 時間枠：M30 入力 ロットサイズモード - 自動ロットまたは固定ロットを選択 ロットサイズ - 固定ロットサイズ 自動ロットサイズ - このバランスごとに0.01ロット 注文数 - 発注する注文数 最大利食い - ポイントでの最大利食い スマートTP - スマートTPを有効にする ストップロス - ポイントでの最大ストップロス 最大ドローダウン - 最大ドローダウンの設定 スリッページ - 許容される最大スリッページ 利益で終了 - 取引セッション終了後に利益で終了を有効にする GMTオフセット - GMTオフセットを選択 取引時間 - 1日の取引時間 最大保有時間 - 最大保有時間 金曜日の取引 - 金曜日の取引を有効または無
    Rise of the Planet of the Apes MT5
    Connor Michael Woodson
    エキスパート
    猿の惑星の台頭は、低ボラティリティのスキャルピングシステムです。 重要！購入後に連絡してください。説明とボーナスがあります！ 猿の惑星の台頭のライブシグナルが近日公開！現在の価格は上昇予定。期間限定価格 50米ドル シングルショット、グリッドなし、マーチンゲールなし。すべての取引にストップロスあり 推奨 チャート：GBPUSD、USDCHF、AUDUSD 時間枠：M30 入力 ロットサイズモード - 自動ロットまたは固定ロットを選択 ロットサイズ - 固定ロットサイズ 自動ロットサイズ - このバランスごとに0.01ロット 注文数 - 発注する注文数 最大利食い - ポイントでの最大利食い スマートTP - スマートTPを有効にする ストップロス - ポイントでの最大ストップロス 最大ドローダウン - 最大ドローダウンの設定 スリッページ - 許容される最大スリッページ 利益で終了 - 取引セッション終了後に利益で終了を有効にする GMTオフセット - GMTオフセットを選択 取引時間 - 1日の取引時間 最大保有時間 - 最大保有時間 金曜日の取引 - 金曜日の取引を有効または無
    Cheat Engine
    Connor Michael Woodson
    エキスパート
    Cheat Engineは、中程度のゴールドスキャルピングシステムで、WebベースのAPIを介して取得したグローバルFXセンチメントに基づいて判断を行うことができます。 重要！購入後、手順とボーナスのために私に連絡してください！ Cheat Engineのライブシグナルは近日公開予定です。現在の価格は値上げされます。期間限定価格 80 USD 単発取引のみ。グリッドやマーチンゲールは一切使用しません。 日次ボラティリティに適応するインテリジェントなトレーリングストップによる決済 グローバルFXセンチメントとは、総口座価値10億USDを超える数十万人のトレーダーのポジションを測定したものです。Cheat EngineはAPIを通じてこのデータを即座に取得し、判断に活用することができます。これはオプション機能であり、ユーザーが完全にカスタマイズできます。 推奨 チャート: XAUUSD 時間足: H1 入力設定 ロットサイズ計算方法 - 自動ロットまたは固定ロットを選択 固定ロットサイズ - 固定ロットサイズ 自動ロット - 口座通貨のこの金額ごとに0.01ロット 最大スプレッド -
    フィルタ:
    レビューなし
    レビューに返信