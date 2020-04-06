OB PRO TRADER EAは、プライスアクションリサーチに基づいた高品質なデイトレードシステムです！





これは、あなたの代わりにすべての取引をしてくれる「設定して忘れる」エキスパートアドバイザーです！6つの通貨ペアに対応した8つのSet_filesをご用意しています！





取引アイデアは、有名な強力なプライスアクションパターンをベースに、トレンドとスキャルピングのテクニックを組み合わせています！





OB PRO TRADER EAは、EUセッションと米国セッションのH1時間枠で動作します。





EAの特徴：

- EAは6つの通貨ペア（8つのチャート）で同時に実行できます。

- 口座残高に応じてロットを自動計算します。

- EAにはデフォルトで複利の資金管理機能が組み込まれています。

- SLとTPは動的で、デフォルトで市場のボラティリティに適応できます。

- すべての取引には、ブローカーには表示されないSLとTPがあります。

- スマートフィルタリングシステム：トレンドフィルター、オシレーターフィルター、平日フィルター、営業時間フィルター、スプレッドフィルターなど

- ロボット実行に必要な最低口座残高はわずか100ドルです。

- 口座レバレッジ：1:30～1:2000の範囲で任意

- 取引ペア：EURUSD、NZDUSD、USDCHF、AUDUSD、GBPUD（2チャート）、GBPCAD（2チャート）。

- 時間枠：1時間足

- 稼働時間：EAは平日フィルターと営業時間フィルター（EUセッションおよび米国セッション）に基づいてエントリー機会を探します。稼働時間中にシステムが注文をオープンしなかった場合、チャート上にエントリーシグナルがなかったことを意味します。

- アダプティブトレーリングストップ＆ブレイクイーブン機能搭載。

- EAにはスプレッド・スワップ情報表示機能があり、接続されたFXペアの現在のスプレッドとスワップを表示します。

- 画面には口座残高、エクイティ、マージンも表示されます。

- Info Spread Swap Displayはチャートの任意の場所に配置できます。

インストール方法：

- 推奨チャート8つを開きます：

EURUSD、NZDUSD、USDCHF、AUDUSD、GBPAUD（2チャート）、GBPCAD（2チャート）

- 各チャートでH1タイムフレームを選択します。

- 各チャートにExpert Adviser（EA）をアタッチします。

- EAに対応する「Set_file」を適用します。

- ロボットがすべてを自動的に実行します。必要なのは、MT4にインストールし、PCを24時間365日稼働させておくことだけです（または、PCの代わりにVPSを使用することもできます）。





重要！取引システムのパフォーマンスを最大限に高めるには、以下の推奨事項に従ってください。

- 営業時間：MT4のMarket_watchをGMT+2（標準時間）またはGMT+3（夏時間）に設定することを強くお勧めします。ブローカーのサーバーのGMTタイムゾーンが異なる場合は、営業時間フィルターを調整する必要があります。ブローカーのタイムゾーンを確認するため、その旨をメッセージでお知らせください。確認をお手伝いし、必要に応じて関連するSet_filesをご提供いたします。

- スプレッドとブローカー：パフォーマンスを向上させるには、ECNまたはRawスプレッドなど、スプレッドの狭い口座を選択することが非常に重要です。





これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。