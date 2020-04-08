Crypto_Forexインジケーター「DeMarker FLAT Detector」は、取引における効率的な補助ツールです！リペイント不要。

このMT4対応の優れたインジケーターで、あなたの取引手法をアップグレードしましょう。





- このインジケーターは、チャート上の価格がフラットな領域を表示します。「フラット感度」パラメータを搭載しており、フラットな領域を検知します。

- 「DeMarker FLAT Detector」は、プライスアクションエントリーの確認や、他のインジケーターと組み合わせて使用​​できます。

- トレンドフォローシステムでフラットゾーンを検出し、そこでの取引を回避するために使用できます。

- リバーサルスキャルピング（フラットな境界からの反転を狙う取引）にも使用できます。

- 標準のDeMarkerオシレーターの代わりに「DeMarker FLAT Detector」を使用する機会は数多くあります。

- DeMarker自体は、他のオシレーターの中で最も効率的な定期的なダイバージェンスシグナルを提供します。

- 買われ過ぎゾーンはDeMarkerが0.7を超える場合、売られ過ぎゾーンは0.3を下回る場合です。





これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。