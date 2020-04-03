GomerAI マルチストラットネットワークEA

概要 GomerAI マルチストラットネットワークEAは、構造的な市場分析モデルに基づいたMetaTrader 5用の自動取引システムです。価格構造の5つの柱を活用して、高確率の取引実行ゾーンを特定します：



トレンド: モメンタムと方向性の確認。

レンジ: 平均回帰ゾーンの特定。

バリューエリア: 出来高加重価格発見の分析。

エクセス: 極値での価格疲弊の検出。

バランス & アンバランス: 取引トリガーとして市場均衡の変化を監視。



AIトレーニングループ (AITL) このEAは、AIトレーニングループを検証するためのネットワークアーキテクチャを特徴としています。静的な取引ロボットとは異なり、このシステムは中央集権型の学習機能に匿名化されたデータを提供します。このプロセスにより、複数のトレーニングサイクルを通じて構造的市場パラメータの継続的な改善が可能になります。



主な特徴



アンチブラックボックス設計: すべての内部パラメータと論理ゲートはユーザーが確認できるように完全に文書化されています。 完全な透明性。ネットワーク化されたアーキテクチャ：意思決定モデルを最適化するためにクラウドベースの学習を活用します。マルチストラテジーロジック：現在の市場構造フェーズに応じて動作を変更する適応型コア。ユーザー設定に関する重要な注意事項：詳細な設定手順およびすべての入力パラメータの説明については、プロフィールコメントにリンクされているMQL5ブログの記事をご参照ください。サポート：技術的なサポートは、本ページのコメントセクションまたはMQL5メッセージングシステムを通じてのみ提供されます。リスク警告：アルゴリズム取引システムには重大なリスクが伴います。このEAは技術的ツールであり、利益を保証するものではありません。過去の実績は将来の結果を示すものではありません。金融アドバイスは提供されません。

