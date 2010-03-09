なぜ97%のゴールドトレーダーが失敗するのか(そしてATLASSはどう勝つのか)

ATLASS SCALPER FOR GOLD v2.46 5分足チャート - 97%の失敗率に勝つ

残酷な真実:97%以上の個人ゴールドトレーダーが1ヶ月以内に口座を破綻させます。彼らは神話的なリスクリワード比率を追い求め、マーケットメーカーに狩られる可視的なストップロスを使用し、感情でトレードします。

5分足チャートのATLASS SCALPERは逆のことをします:隠された仮想ストップロス、マルチフィルター確認(MACD、ADX、ストキャスティクス、ニュースカレンダー)、インテリジェントなグリッド管理でゴールドの自然なトレンドに従います。規律正しく、自動化され、神話から解放されています。

バックテスト結果:2023年1月2日 - 2025年3月1日

**警告:**過去の実績 ≠ 将来の結果

リスクレベル 開始 終了 利益 利益率% 対象者 非常に低い €1,000 €2,996 €1,996 199.6% 保守的なトレーダー 低い €1,000 €12,856 €11,856 1,185.6% 真剣なトレーダー(推奨) 中程度 €1,000 €78,123 €77,123 7,712.3% 積極的なトレーダー 高い €1,000 €179,487 €178,487 17,848.8% ギャンブラーのみ

注意:すべてのフィルターをオフにすると、結果はさらに良くなります

主な機能

✅ 隠しストップロス - ブローカー/マーケットメーカーに見えない仮想SL

✅ マルチフィルタースタック - MACD、ADX、ストキャスティクス、ニュースカレンダー、セッション時間、ギャップ保護

✅ スマートグリッドシステム - 1方向あたり最大15ポジション

✅ ニュース/ギャップ保護 - ハイリスクイベント中は取引を一時停止

クイック設定ガイド

コア設定

RiskLevel(リスクレベル): 非常に低い / 低い / 中程度 / 高い / 固定ロットサイズ

**推奨:**低リスクから始める

MaxPositionsPerDirection(方向あたりの最大ポジション数、デフォルト:15): 最大グリッドレベル

保守的:5-8

適度:10-12

積極的:13-15

GridDrawdownPips(グリッドドローダウンピップス、デフォルト:300): グリッドレベル間の距離

タイト:200

バランス:300

ワイド:400-500

重要なフィルター

UseMACDFilter(MACDフィルター使用、デフォルト:true): モメンタム確認 - 最適な時間枠を見つけるためにバックテストする

モメンタム確認 - 最適な時間枠を見つけるためにバックテストする UseADXFilter(ADXフィルター使用、デフォルト:false): 最適な時間枠を見つけるためにバックテストする

最適な時間枠を見つけるためにバックテストする UseStochasticOscillator(ストキャスティクスオシレーター使用、デフォルト:false): 最適な時間枠を見つけるためにバックテストする

最適な時間枠を見つけるためにバックテストする UseNewsFilter(ニュースフィルター使用、デフォルト:true): 経済ニュース中は一時停止

経済ニュース中は一時停止 UseGapProtection(ギャップ保護使用、デフォルト:true): 価格ギャップ後に取引を停止

価格ギャップ後に取引を停止 UseSessionFilter(セッションフィルター使用、デフォルト:true): ボラティリティの高いセッション開始/終了を回避

利益管理

LockStartPips_Buy/Sell(ロック開始ピップス買/売、デフォルト:80): 利益のトレーリングを開始するタイミング

利益のトレーリングを開始するタイミング TrailPips_Buy/Sell(トレールピップス買/売、デフォルト:40): トレーリング距離

トレーリング距離 StopLossLastPips_Buy/Sell(最終ストップロスピップス買/売、デフォルト:0): 最終ポジションからの仮想SL(100-200推奨)

ニュースフィルター

MinutesBeforeNews(ニュース前の分数、デフォルト:30): ニュース前のブラックアウトウィンドウ

ニュース前のブラックアウトウィンドウ MinutesAfterNews(ニュース後の分数、デフォルト:30): ニュース後のブラックアウトウィンドウ

ニュース後のブラックアウトウィンドウ FilterHighImpact(高インパクトフィルター、デフォルト:true): 高インパクトニュースをブロック(雇用統計、FOMCなど)

高インパクトニュースをブロック(雇用統計、FOMCなど) NewsCurrencies(ニュース通貨、デフォルト:"USD"): 監視する通貨

あなたのミッション:宝を見つける

あなたのブローカーのデータでバックテストする(スプレッド/手数料/タイムゾーン) バリエーションをテストする:グリッド間隔、最大ポジション、異なる上位時間枠を使用 実際のお金をリスクにさらす前に2〜4週間デモで取引 容赦なく最適化する - デフォルトは堅実ですが、あなたの設定の方が良いかもしれません 小さく実運用を開始 - 最初は最小限の資本でテストする

警告

購入前に:

あなたのブローカーのMT5プラットフォームでバックテストする

最低2週間デモテストする

50%以上のドローダウンを受け入れない限り、高リスクを使用しないでください

重要なニュース中は監視する(ブラックスワンは起こります)

これは「セットして忘れる」システムではありません

現実的な期待:

**非常に低い:**月間5-15%、最小限のストレス

**低い:**月間15-35%、適度な変動

**中程度:**月間30-70%、神経が必要

**高い:**月間50-150%以上、ワイルドな旅

リスク免責事項

取引には重大なリスクが伴います。投資全額を失う可能性があります。過去の実績 ≠ 将来の結果。

ATLASS SCALPERを購入することで、あなたは以下を認めます:

レバレッジ取引のリスクを理解している

結果に対する全責任を受け入れる

取引損失に対する返金はありません

開発者はいかなる結果に対しても責任を負いません

97%に勝つ準備はできていますか?

バックテスト → デモ → 最適化 → 慎重にライブ運用

宝は設定の中にあります。規律はあなたの中にあります。

賢く取引しましょう。