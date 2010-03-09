Atlas scalper pro
- エキスパート
- Abdelhak Benazizi
- バージョン: 2.46
- アクティベーション: 5
なぜ97%のゴールドトレーダーが失敗するのか(そしてATLASSはどう勝つのか)
残酷な真実:97%以上の個人ゴールドトレーダーが1ヶ月以内に口座を破綻させます。彼らは神話的なリスクリワード比率を追い求め、マーケットメーカーに狩られる可視的なストップロスを使用し、感情でトレードします。
5分足チャートのATLASS SCALPERは逆のことをします:隠された仮想ストップロス、マルチフィルター確認(MACD、ADX、ストキャスティクス、ニュースカレンダー)、インテリジェントなグリッド管理でゴールドの自然なトレンドに従います。規律正しく、自動化され、神話から解放されています。
バックテスト結果:2023年1月2日 - 2025年3月1日
**警告:**過去の実績 ≠ 将来の結果
|リスクレベル
|開始
|終了
|利益
|利益率%
|対象者
|非常に低い
|€1,000
|€2,996
|€1,996
|199.6%
|保守的なトレーダー
|低い
|€1,000
|€12,856
|€11,856
|1,185.6%
|真剣なトレーダー(推奨)
|中程度
|€1,000
|€78,123
|€77,123
|7,712.3%
|積極的なトレーダー
|高い
|€1,000
|€179,487
|€178,487
|17,848.8%
|ギャンブラーのみ
注意:すべてのフィルターをオフにすると、結果はさらに良くなります
主な機能
✅ 隠しストップロス - ブローカー/マーケットメーカーに見えない仮想SL
✅ マルチフィルタースタック - MACD、ADX、ストキャスティクス、ニュースカレンダー、セッション時間、ギャップ保護
✅ スマートグリッドシステム - 1方向あたり最大15ポジション
✅ ニュース/ギャップ保護 - ハイリスクイベント中は取引を一時停止
クイック設定ガイド
コア設定
RiskLevel(リスクレベル): 非常に低い / 低い / 中程度 / 高い / 固定ロットサイズ
**推奨:**低リスクから始める
MaxPositionsPerDirection(方向あたりの最大ポジション数、デフォルト:15): 最大グリッドレベル
- 保守的:5-8
- 適度:10-12
- 積極的:13-15
GridDrawdownPips(グリッドドローダウンピップス、デフォルト:300): グリッドレベル間の距離
- タイト:200
- バランス:300
- ワイド:400-500
重要なフィルター
- UseMACDFilter(MACDフィルター使用、デフォルト:true): モメンタム確認 - 最適な時間枠を見つけるためにバックテストする
- UseADXFilter(ADXフィルター使用、デフォルト:false): 最適な時間枠を見つけるためにバックテストする
- UseStochasticOscillator(ストキャスティクスオシレーター使用、デフォルト:false): 最適な時間枠を見つけるためにバックテストする
- UseNewsFilter(ニュースフィルター使用、デフォルト:true): 経済ニュース中は一時停止
- UseGapProtection(ギャップ保護使用、デフォルト:true): 価格ギャップ後に取引を停止
- UseSessionFilter(セッションフィルター使用、デフォルト:true): ボラティリティの高いセッション開始/終了を回避
利益管理
- LockStartPips_Buy/Sell(ロック開始ピップス買/売、デフォルト:80): 利益のトレーリングを開始するタイミング
- TrailPips_Buy/Sell(トレールピップス買/売、デフォルト:40): トレーリング距離
- StopLossLastPips_Buy/Sell(最終ストップロスピップス買/売、デフォルト:0): 最終ポジションからの仮想SL(100-200推奨)
ニュースフィルター
- MinutesBeforeNews(ニュース前の分数、デフォルト:30): ニュース前のブラックアウトウィンドウ
- MinutesAfterNews(ニュース後の分数、デフォルト:30): ニュース後のブラックアウトウィンドウ
- FilterHighImpact(高インパクトフィルター、デフォルト:true): 高インパクトニュースをブロック(雇用統計、FOMCなど)
- NewsCurrencies(ニュース通貨、デフォルト:"USD"): 監視する通貨
あなたのミッション:宝を見つける
- あなたのブローカーのデータでバックテストする(スプレッド/手数料/タイムゾーン)
- バリエーションをテストする:グリッド間隔、最大ポジション、異なる上位時間枠を使用
- 実際のお金をリスクにさらす前に2〜4週間デモで取引
- 容赦なく最適化する - デフォルトは堅実ですが、あなたの設定の方が良いかもしれません
- 小さく実運用を開始 - 最初は最小限の資本でテストする
警告
購入前に:
- あなたのブローカーのMT5プラットフォームでバックテストする
- 最低2週間デモテストする
- 50%以上のドローダウンを受け入れない限り、高リスクを使用しないでください
- 重要なニュース中は監視する(ブラックスワンは起こります)
- これは「セットして忘れる」システムではありません
現実的な期待:
- **非常に低い:**月間5-15%、最小限のストレス
- **低い:**月間15-35%、適度な変動
- **中程度:**月間30-70%、神経が必要
- **高い:**月間50-150%以上、ワイルドな旅
リスク免責事項
取引には重大なリスクが伴います。投資全額を失う可能性があります。過去の実績 ≠ 将来の結果。
ATLASS SCALPERを購入することで、あなたは以下を認めます:
- レバレッジ取引のリスクを理解している
- 結果に対する全責任を受け入れる
- 取引損失に対する返金はありません
- 開発者はいかなる結果に対しても責任を負いません
97%に勝つ準備はできていますか?
バックテスト → デモ → 最適化 → 慎重にライブ運用
宝は設定の中にあります。規律はあなたの中にあります。
賢く取引しましょう。