Daily High Quality Signal

Daily High Quality Signal v2.0

Overview

The "Daily High Quality Signal v2.0" is a sophisticated MQL5 indicator designed to generate high-confidence trading signals using a candle-based confirmation system. It scans multiple financial instruments across various asset classes and provides visual dashboard displays with progressive signal validation.

Core Philosophy

Candle-Based Confirmation: Signals start at 0 confirmations and earn additional confirmations ONLY on new H4 candle closes (maximum 5 confirmations = 5 H4 candles = 20 hours). This prevents false signals and ensures market validation.

Key Features

1. Progressive Signal System

  • ☆☆☆☆☆ - NEW SIGNAL (0 candles) - Just detected

  • ★☆☆☆☆ - TOO EARLY (1 H4 candle closed)

  • ★★☆☆☆ - EARLY SIGNAL (2 H4 candles closed)

  • ★★★☆☆ - TRADE SETUP (3 H4 candles closed)

  • ★★★★☆ - STRONG SIGNAL (4 H4 candles closed)

  • ★★★★★ - PRIME ENTRY (5 H4 candles closed)

2. Anti-Fake Protection System (CRITICAL)

  • Low Volatility Filter: Rejects signals when ATR < MinATR (default 0.0005)

  • Extreme Price Position Filter: Avoids signals too far from MA50 (>2.5 ATR units)

  • Minimum Score Difference: Requires 15-point difference between BUY/SELL scores

  • Strong Trend Alignment: Optional requirement for perfect MA alignment

  • Score Stability Guard: Prevents confirmations if score collapses below minimum

3. Multi-Asset Scanner

  • Forex pairs (EURUSD, GBPUSD, etc.)

  • Gold (XAUUSD)

  • Indices (US30, NAS100, SPX500, etc.)

  • Cryptocurrencies (BTCUSD, ETHUSD, XRPUSD)

  • Custom symbol support

4. Data Persistence

  • Saves signals between MetaTrader sessions using CSV files

  • Maintains confirmation counts, scores, and timing information

  • Automatic cleanup of signals older than 3 H4 candles

5. Modern Dashboard Interface

  • Card-based display (up to 12 signals visible)

  • Color-coded by star rating

  • Real-time status updates

  • Professional styling with gradient headers

6. Performance Optimization

  • Indicator Handle Caching: Reuses indicator handles for faster scanning

  • Automatic Cache Cleanup: Removes unused handles after 1 hour

  • Efficient Memory Management: Smart cleanup of old signals

Technical Architecture

Signal Processing Pipeline

  1. Symbol Selection: Filters based on user preferences and spread limits

  2. Indicator Calculation: Uses cached handles for MA(9,21,50), RSI(14), MACD, ATR

  3. Enhanced Scoring: Multi-factor scoring system (0-100 points)

  4. Anti-Fake Filtering: Multiple validation layers

  5. Candle Confirmation: H4 candle-based validation

  6. Dashboard Display: Visual presentation with color coding

Scoring System (100-point scale)

  • Trend Strength: 40 points (MA alignment hierarchy)

  • Momentum Confirmation: 30 points (RSI + MACD alignment)

  • Price Position: 20 points (relative to moving averages)

  • RSI Position: 10 points (overbought/oversold conditions)

Risk Management Features

  • ATR-based stop loss and take profit calculation

  • Maximum spread filtering

  • Minimum signal score requirement (default: 70)

  • Minimum confirmations for trading (default: 3)

Alert System

  • Configurable star rating threshold for alerts

  • Sound and popup notifications

  • Alert cooldown timer to prevent spam

  • SMS-style notifications for Prime Entry signals

Performance Characteristics

  • Scan Interval: Configurable (default: 60 seconds)

  • Memory Usage: Efficient caching system

  • CPU Usage: Optimized indicator handle reuse

  • Visual Impact: Modern dashboard with minimal chart clutter

File Structure

  • Main Indicator: DailyHighQualitySignal.mq5

  • Data Storage: DailySignalData.csv (in MQL5/Files folder)

  • Dependencies: Standard MQL5 libraries (Arrays, Trade)

Usage Guidelines

  1. Initial Setup: Configure asset classes to scan

  2. Risk Adjustment: Set MinScore and MinConfirmations based on risk tolerance

  3. Display Customization: Adjust panel dimensions and colors

  4. Alert Configuration: Set notification preferences

  5. Performance Monitoring: Watch cache size and scan results in Experts tab

Version 2.0 Improvements

  • Fixed "NEW SIGNAL" vs "NO SIGNAL" display logic

  • Enhanced anti-fake protection filters

  • Improved indicator handle caching (no pointer issues)

  • Modernized dashboard with card-based layout

  • Better memory management with automatic cleanup

Ideal Use Case

This indicator is designed for traders who:

  • Prefer H4 timeframe analysis

  • Want high-confidence signals with built-in validation

  • Trade multiple asset classes

  • Need visual dashboard for quick signal assessment

  • Require data persistence between trading sessions

The system emphasizes quality over quantity, with multiple validation layers ensuring only high-probability setups reach "Prime Entry" status.


Quantum Market Scanner V333
George Fayek Francis Abdelmalak
ユーティリティ
Quantum Market Scanner v4.0 - Advanced Multi-Symbol Signal Scanner Overview: Quantum Market Scanner v4.0 is a sophisticated multi-market scanning indicator that continuously monitors multiple financial instruments to identify high-probability trading opportunities. Using a unique progressive confirmation system, it tracks signals from initial detection through to prime entry conditions, helping traders make informed decisions with enhanced confidence. Core Features: Progressive Status Syste
Quantum Gold Master v333 Manual Trade
George Fayek Francis Abdelmalak
インディケータ
Quantum Trading Master v3.33 - Universal Version Overview Quantum Trading Master is a sophisticated multi-timeframe trading indicator for MetaTrader 5 that automatically adapts to different financial instruments including Forex, Gold (XAUUSD), and indices. The system uses smart detection algorithms to optimize parameters for each instrument type, ensuring optimal performance across markets. Key Features Universal Instrument Compatibility Auto-Detection System : Automatically identifies
