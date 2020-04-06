SIDEWAYS TRADER EAは、高度なダブルペアグリッド取引システムです！

ロボットは市場の状況に自動的に適応します。









EAの主な機能：

- エントリーポイントとエグジットポイントは、市場のボラティリティに応じてEAによって自動的に調整されます。

- エキスパートアドバイザーは、各ペアの買い注文と売り注文を同​​時に処理できます。

- EAは2つのペアで同時に実行できます.

- ロボットはボラティリティに応じて動的グリッドを自動的に構築します。

- 厳しいスプレッド要件はありません - EAはどのアカウントでも使用できます。

- 多くのスキャルパーのように手数料を無駄にすることはありません。手数料は標準アカウントで使用できます。

- アカウント残高サイズに応じてロットを自動計算します。

- 時間枠：5分足

- 取引ペア：NZDCAD、AUDNZD

- 稼働時間：EAは24時間365日稼働しています。

- EAはスタンダード口座とセント口座の両方でご利用いただけます。





インストール方法：

- 以下の2つのチャートを開きます：

NZDCAD、AUDNZD。

- 各チャートでM5タイムフレームを選択します。

- 各チャートにエキスパートアドバイザーをアタッチします。

- 対応する「Set_file」をEAに適用します。

- EAが動作するように、PCを24時間365日稼働させておきます（またはPCの代わりにVPSを使用します）。





重要：

- 買い/売りのパラメータMAGICは常に異なる必要があります。

- 異なるペアのMAGICは重複してはなりません。推奨されるSet_filesを使用してください。

これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。