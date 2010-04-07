Adaptive Trend Tracker

MT5プラットフォームで販売されているインジケーターです。AdaptiveTrendTrackerは環境認識能力を備えた動的フィードバックシステムであり、価格と内部基準線との相対関係を継続的に監視します。有効なブレイクアウトを検出すると即座に高速応答プロトコルを起動し、確認遅延を大幅に短縮します。一方、明確な方向性のない期間にはノイズ耐性モードを有効化し、偽ブレイクによる悪影響を著しく低減します。このインジケーターは青色のベースライン移動平均線と赤／緑にカラー変化するメイン追跡ラインを表示します。前者は短期的な価格重心の目安を提供し、後者はトレンド状態の中核指標として機能します。その色変化は単なる傾きに基づくものではなく、クロスイベントが現在の足からどの程度離れているか、および価格乖離幅などの複数要因を総合的に考慮しており、すべての色変化に実際の取引上の意味を持たせています。内部パラメータはすべて深層最適化済みで、ユーザーは複雑な設定なしにプロフェッショナル級のパフォーマンスを得られます。さらに、最小変動フィルターを内蔵しており、微小な価格変動による無意味なノイズを効果的に遮断し、シグナルの純度を極限まで高めます。MetaTrader5プラットフォームと完全互換で、すべてのブローカーのクォートモードをサポートし、リアル取引およびストラテジーテスターにおいても再描画や遅延がなく一貫した動作を実現します。手動取引、自動EA開発、マルチタイムフレーム分析など幅広い用途に最適で、初心者から上級トレーダーまで誰もが恩恵を受けられます。その設計思想は市場の非定常性への深い理解に基づき、適応制御理論を金融時系列処理に巧みに融合させることで、トレンド追従の新たなパラダイムを開拓しています。
