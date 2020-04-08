Stochastic MACD

Stochastic MACD.mq5 ファイルは、ストキャスティクス・オシレーターのロジックと移動平均収束拡散法（MACD）を組み合わせたカスタム MQL5 テクニカル指標です。
この指標は別のチャートウィンドウで実行するように設計されており、特定の取引範囲に対する価格モメンタムを平滑化して表示します。
コア機能：生の価格データを使用する標準的な MACD とは異なり、この指標は指数移動平均（EMA）にストキャスティクス・スケーリングを適用します。
ストキャスティクス正規化：ユーザーが定義したストキャスティクス期間における最高値と最低値を計算します。
その後、その価格範囲5 内の位置に基づいて、高速 EMA と低速 EMA を正規化します。
MACD計算：メインの指標ラインは、正規化された「ファーストストキャスティクス」と「スローストキャスティクス」の値の差に100を掛けたものです。
シグナルライン：結果として得られたMACD値に3つ目のEMA（シグナル期間）を適用し、潜在的なトレンド反転またはクロスオーバーを識別するためのシグナルラインを作成します。
主要な入力パラメータ：ストキャスティクス期間（inpStoPeriod）：最高値と最低値の価格レベルを見つけるために使用するルックバック範囲（デフォルト：45）を定義します。
EMA期間：ファースト期間（デフォルト：12）、スロー期間（デフォルト：26）、シグナル期間（デフォルト：9）が含まれます。
適用価格：トレーダーは、終値、始値、高値、安値、中央値、標準値、加重など、さまざまな価格タイプから選択できます。
カスタムレベル：このインジケーターは、市場の状況を識別するために5つの水平レベルで初期化されます。買われすぎ：デフォルトレベルは10と15です。
売られすぎ：デフォルトレベルは-10、仲値レベルは0に設定されています。
テクニカル構造内部EMAクラス：このコードは、カスタムクラス（CEma）を使用して、アルファ平滑化係数（2 / (1 + 期間)）を使用して指数移動平均を効率的に計算します。
FREE
EZ Advanced Dynamic RSI
Danijel Plesa
5 (2)
インディケータ
Advanced Dynamic RSI — Birthday Special (temporarily FREE) Why is it free right now? It’s our birthday — we’re giving back to the community. During this limited-time Birthday Special the indicator is fully functional (no feature locks) so you can experience dynamically adaptive RSI levels in your own workflow. After the promotion, the regular price will resume. Note: You can find our other professional Tools & High-End EAs (strategy EAs for trend and mean-reversion, plus analysis utilities) d
FREE
StochasticDMACD
Omar Mohamad El Marstani
インディケータ
StochasticDMACD.mq5ファイルは、2020年にmladenによって開発されたカスタムMQL5テクニカル指標です。これは、移動平均収束拡散法（MACD）の平滑化とストキャスティクス・オシレーターのレンジバウンド正規化を組み合わせた、モメンタムベースのオシレーターです。 コア機能 この指標は、トレンドモメンタムを計算する前に、価格データを正規化されたレンジに変換することで動作します。 ストキャスティクス正規化：この指標は、生の価格を使用する代わりに、高速EMAと低速EMAを取得し、指定されたストキャスティクス期間の高値と安値の範囲内での相対的な位置を決定することで、「高速ストキャスティクス」と「低速ストキャスティクス」を計算します。 MACDロジック：メインのインジケーターライン（MACD）は、正規化されたスローストキャスティクス値をファーストストキャスティクス値から減算し、その結果を100倍することで算出されます。 シグナルラインの平滑化：MACD値に指数移動平均線（EMA）を追加適用することで、セカンダリーシグナルラインがプロットされます。 ビジュアルおよびテクニカル
FREE
Rejection Zones
Paulo Henrique Faquineli Garcia
インディケータ
Este poderoso indicador analisa o gráfico e mostra zonas de Rejeição de Preços! Isto é, locais onde o preço foi, mas não foi aceito pelo mercado! A visualização desta zona de Rejeição, facilita o entendimento do trader na tomada de decisões de onde operar e como operar! O indicador é composto por 4 linhas, sendo classificadas em 2 grupos: Linhas Vermelha e Amarela: Denotam os extremos onde o preço conseguiu chegar, mas não foi aceito! Linhas Laranja e Azul: A partir delas, denotam o Início da z
FREE
Supports And Resistances Lines
Francisco Gomes Da Silva
4.72 (43)
インディケータ
サポートゾーンとレジスタンスゾーンのインジケーターMT5 このインジケーターは、トップとボトムを自動的に識別する方法を知っています。 このサポートとレジスタンスインジケーターは、トップとボトムに基づいてサポートラインとレジスタンスラインを作成します。 サポートラインとレジスタンスラインの作り方。 これは、自動サポートラインとレジスタンスラインを作成するためのインジケーターです。 インジケーターを使用してサポートレベルを見つける方法。 このインジケーターはトップとボトムを自動的に検出します。 インジケーターは、「ZigZag」が自動的に底を作成するか、新しい底を前の底より低くするたびにサポートラインを自動的に作成するため、インジケーターは画面に自動サポートラインを自動的に描画します。 レジスタンスラインの作成方法。 インジケーターは、「ZigZag」が新しいトップまたは前のトップよりも高いトップを作成するたびに、サポートレベルを作成するのと同じ方法で抵抗線を自動的に作成します。したがって、インジケーターは新しい抵抗を自動的に作成します。トップレベルとボトムレベルがどこにあるかを心配する必
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
インディケータ
Friend of the Trend: Your Trend Tracker Master the market with Friend of the Trend , the indicator that simplifies trend analysis and helps you identify the best moments to buy, sell, or wait. With an intuitive and visually striking design, Friend of the Trend analyzes price movements and delivers signals through a colorful histogram: Green Bars : Signal an uptrend, indicating buying opportunities. Red Bars : Alert to a downtrend, suggesting potential selling points. Orange Bars : Represent cons
FREE
Macd STO Forex by Gerega
Illia Hereha
5 (1)
エキスパート
The Dual MACD & Stochastic Expert Advisor (EA)  is a fully automated trading system that utilizes two  MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicators along with the  Stochastic Oscillator  to identify high-probability trading opportunities. By combining trend confirmation from MACD with momentum analysis from Stochastic, this EA provides precise entry and exit points for optimized trading performance. Key Features: • Dual MACD Strategy – Uses two MACD indicators with different setting
FREE
