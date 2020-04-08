Stochastic MACD.mq5 ファイルは、ストキャスティクス・オシレーターのロジックと移動平均収束拡散法（MACD）を組み合わせたカスタム MQL5 テクニカル指標です。

この指標は別のチャートウィンドウで実行するように設計されており、特定の取引範囲に対する価格モメンタムを平滑化して表示します。

コア機能：生の価格データを使用する標準的な MACD とは異なり、この指標は指数移動平均（EMA）にストキャスティクス・スケーリングを適用します。

ストキャスティクス正規化：ユーザーが定義したストキャスティクス期間における最高値と最低値を計算します。

その後、その価格範囲5 内の位置に基づいて、高速 EMA と低速 EMA を正規化します。

MACD計算：メインの指標ラインは、正規化された「ファーストストキャスティクス」と「スローストキャスティクス」の値の差に100を掛けたものです。

シグナルライン：結果として得られたMACD値に3つ目のEMA（シグナル期間）を適用し、潜在的なトレンド反転またはクロスオーバーを識別するためのシグナルラインを作成します。

主要な入力パラメータ：ストキャスティクス期間（inpStoPeriod）：最高値と最低値の価格レベルを見つけるために使用するルックバック範囲（デフォルト：45）を定義します。

EMA期間：ファースト期間（デフォルト：12）、スロー期間（デフォルト：26）、シグナル期間（デフォルト：9）が含まれます。

適用価格：トレーダーは、終値、始値、高値、安値、中央値、標準値、加重など、さまざまな価格タイプから選択できます。

カスタムレベル：このインジケーターは、市場の状況を識別するために5つの水平レベルで初期化されます。買われすぎ：デフォルトレベルは10と15です。

売られすぎ：デフォルトレベルは-10、仲値レベルは0に設定されています。

テクニカル構造内部EMAクラス：このコードは、カスタムクラス（CEma）を使用して、アルファ平滑化係数（2 / (1 + 期間)）を使用して指数移動平均を効率的に計算します。