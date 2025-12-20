AI Smart - これは本物の取引アルゴリズムです。その結果、非常に安定した成長曲線が生まれます。

完全に安全で信頼性が高く、世界で最も強力なロボットシステムです。

危険な取引手法は使用していません。28の主要通貨ペアとクロス通貨ペア、そしてゴールドに対応しています。

DeepSeek + BlackBox.AI を搭載 ストップロス、テイクプロフィット、損益分岐点を常に設定。 当社のサーバーは NVIDIA H100 80GB グラフィック カードを搭載しています。 --------------------------------------------------------------- エキスパートアドバイザーはテスターでは動作しません！実際の市場が必要です。

Recommendations:

Timeframe: M30

Minimum deposit: 100$

Trading leverage : 1:100以上

Broker: スプレッドが低いブローカー

スプレッドが低いブローカー VPS: アドバイザーが24時間365日働けるようにVPSを使用する





よくある質問（FAQ）





AI Smart をバックテストできますか？

いいえ。AI Smart は、その機能が様々なAIモデルへのライブ接続に依存しているため、ストラテジーテスターではテストできません。これらのAIはリアルタイムでのみ反応するため、この動作を従来のバックテストでエミュレートすることはできません。

プロップファームで取引することは可能ですか？?

はい、AI Smart は Prop Firms と完全に互換性がありますが、最初に特別なセット ファイルをダウンロードする必要があります。

なぜ AI Smart はマーチンゲールやグリッドなどを使用しないのですか??

私たちの主な目標は、健全な取引です。マーチンゲール法やグリッド取引を利用するアドバイザーがどのような結果をもたらすかは周知の事実です。具体的には、証拠金の損失です。そのため、当社のアドバイザーは、損切り注文と利益確定注文のみを使用して取引を行っています。すべての取引はAIによって制御されています。

ライセンスを取得するにはどうすればいいですか？何のために取得するのですか？

アドバイザーのセキュリティを最優先に考え、ハッカーによるAI Smart アドバイザーへの不正アクセスを防ぐため、すべてを自社サーバーで管理することにしました。レンタルまたはご購入後、取引端末のアカウント番号をお知らせください。確認メッセージとプライベートチャットへの参加リンクをお送りします。

AI Smart は使いやすいですか？

AI Smart は多数のパラメータを備えた高度なツールですが、すべての操作は当社のサーバー上で行われます。指示に従ってEAをインストールするだけで、利益を得ることができます。インストール手順の詳細は以下をご覧ください（わずか3クリックでEAは取引可能です）。