ANTI SCALPING TRADER PRO EAは、最新のプライスアクションリサーチに基づいた高度な自動売買システムです！





これは、あなたの代わりにすべての取引作業をこなしてくれる「設定して忘れる」エキスパートアドバイザーです！14種類のSet_filesをご用意しています！





この取引アイデアは、私が独自に発見した全く新しいプライスアクションパターンに基づいています！





ANTI SCALPING TRADER PROは非常に優れた投資ツールです。すべてのSet_filesは数学的にプラスの期待値を持っているため、長年にわたり効果を発揮します！





EAの特徴：

- EAは14通貨ペアで同時に実行可能 。

- 各取引はまとまった利益を目指します - これはスキャルピングとは全く異なります。

- 多くのスキャルパーのように、手数料を無駄にすることはありません。

- 厳しいスプレッド要件はありません - EAはどの口座でもご利用いただけます。

- システムは危険なグリッド手法を一切使用していません。

- EAにはデフォルトで複利の資金管理機能が組み込まれています。

- すべての取引にはSLとTPがありますが、ブローカーには表示されません。

- SLとTPは動的で、デフォルトで市場のボラティリティに適応できます。

- EA設定で補償モードを選択できます。

- 取引ペア：XAUUSD、EURUSD、NZDCAD、CHFJPY、CADJPY、EURGBP、GBPJPY、GBPCAD、CADCHF、AUDCHF、EURAUD、GBPUSD、NZDJPY、EURJPY。

- 時間枠：D1のみ。

- 稼働時間：EAは日足ローソク足の終了時にエントリー機会を探します。日足ローソク足形成後にシステムが注文を設定しなかった場合、チャート上にエントリーシグナルがなかったことを意味します。

- EAには情報表示機能があり、接続された通貨ペアの現在のスプレッドとスワップを表示します。

- 画面には口座残高、エクイティ、マージンも表示されます。

- Info Spread Swap Displayはチャートの任意の場所に配置できます。

0 - 左上隅、1 - 右上、2 - 左下、3 - 右下。





インストール方法：

- 以下の14種類のチャートを開きます。

XAUUSD、EURUSD、NZDCAD、CHFJPY、CADJPY、EURGBP、GBPJPY、GBPCAD、CADCHF、AUDCHF、EURAUD、GBPUSD、NZDJPY、EURJPY。

- 各チャートでD1タイムフレームを選択します。

- 各チャートにエキスパートアドバイザーを接続します。

- 各チャートのEAに、対応する「Set_file」を適用してください。

-ロボットはすべて自動的に処理します。必要なのは、MT4にインストールし、PCを24時間365日稼働させておくことだけです（または、PCの代わりにVPSを使用することもできます）。





これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。