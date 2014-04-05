Crypto_Forex インジケーター HTF DeMarker for MT5。





- このインジケーターは、テクニカル トレーダーがエントリー ポイントとエグジット ポイントを見つけるために使用する便利なツールです。HTF は、Higher Time Frame を意味します。

- DeMarker オシレーター ラインは、以前の高値と安値に対する現在の価格位置を示します。

- DeMarker は、他のオシレーターの中で最も効率的な定期的なダイバージェンス シグナルを提供します。

- OverBought ゾーンは、DeMarker が 0.7 を超える場合、OverSold ゾーンは、0.3 を下回る場合です。

- インジケーターには、モバイルおよび PC アラートが組み込まれています。

- このインジケーターは、プライス アクション エントリーを使用するマルチタイム フレーム トレーディング システム、または他のインジケーターとの組み合わせに最適です。

- HTF DeMarker インジケーターを使用すると、Higher Time Frame の DeMarker を現在のチャートに添付できます --> これはプロフェッショナルなトレーディング アプローチです。





これは、この MQL5 ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。