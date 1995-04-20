高度なカスタムCrypto_Forexインジケーター「アダプティブ・スキャルピング・オシレーター」 - MT4向けの効率的なトレーディングツール！





- このインジケーターは新世代のオシレーターです。

- 「アダプティブ・スキャルピング・オシレーター」には、調整可能なアダプティブ売られ過ぎ/買われ過ぎゾーンやその他の便利な設定があります。

- このオシレーターは、動的な売られ過ぎ/買われ過ぎエリアからの決済時に、正確なエントリーポイントを見つけるのに適したツールです。

- 売られ過ぎゾーン：グリーンラインより下。

- 買われ過ぎゾーン：オレンジラインより上。

- このインジケーターは高速スキャルピングに適しています。ニーズに合わせていくつかのパラメーターを調整するだけです。

- オシレーターはプライスアクションパターンとの組み合わせにも最適です。

- 標準的なオシレーターよりもはるかに正確です。

- インジケーターは任意の時間枠で使用できます。

- PCとモバイルの両方にアラート機能を搭載しています。





これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。