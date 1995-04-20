Adaptive Scalping Oscillator m
- インディケータ
- DMITRII GRIDASOV
- バージョン: 1.75
- アクティベーション: 10
高度なカスタムCrypto_Forexインジケーター「アダプティブ・スキャルピング・オシレーター」 - MT4向けの効率的なトレーディングツール！
- このインジケーターは新世代のオシレーターです。
- 「アダプティブ・スキャルピング・オシレーター」には、調整可能なアダプティブ売られ過ぎ/買われ過ぎゾーンやその他の便利な設定があります。
- このオシレーターは、動的な売られ過ぎ/買われ過ぎエリアからの決済時に、正確なエントリーポイントを見つけるのに適したツールです。
- 売られ過ぎゾーン：グリーンラインより下。
- 買われ過ぎゾーン：オレンジラインより上。
- このインジケーターは高速スキャルピングに適しています。ニーズに合わせていくつかのパラメーターを調整するだけです。
- オシレーターはプライスアクションパターンとの組み合わせにも最適です。
- 標準的なオシレーターよりもはるかに正確です。
- インジケーターは任意の時間枠で使用できます。
- PCとモバイルの両方にアラート機能を搭載しています。
これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。