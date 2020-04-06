アウトサイドバートレーダーEAは、プライスアクションリサーチに基づいた高品質なデイトレードシステムです！





これは、あなたの代わりにすべての取引作業をこなしてくれる「設定して忘れる」エキスパートアドバイザーです！6つの通貨ペアに対応した8つのSet_filesをご用意しています！





取引アイデアは、有名な強力なプライスアクションパターンであるアウトサイドバーをベースに、トレンドとスキャルピングのテクニックを組み合わせています！





EAは、EUセッションと米国セッションのH1タイムフレームで動作します。





EAの特徴：

- EAは6通貨ペア（8チャート）で同時に実行できます。

- 口座残高に応じてロットを自動計算します。

- EAにはデフォルトで複利の資金管理機能が組み込まれています。

- SLとTPは動的で、デフォルトで市場のボラティリティに適応できます。

- すべての取引には、ブローカーには表示されないSLとTPがあります。

- スマートフィルタリングシステム：トレンドフィルター、オシレーターフィルター、平日フィルター、営業時間フィルター、スプレッドフィルターなど

- ロボット実行に必要な最低口座残高はわずか100ドルです。

- 口座レバレッジ：1:30～1:2000の範囲で任意

- 取引ペア：EURUSD、NZDUSD、USDCHF、AUDUSD、GBP/UD（チャート2種類）、GBPCAD（チャート2種類）

- 時間枠：1時間足

- 稼働時間：EAは平日フィルターと営業時間フィルター（EUセッションと米国セッション）に基づいてエントリー機会を探します。稼働時間中にシステムが注文をオープンしなかった場合、チャート上にエントリーシグナルがなかったことを意味します。

- アダプティブトレーリングストップとブレイクイーブン機能搭載





インストール方法：

- 推奨チャート8種類を開きます：

EURUSD、NZDUSD、USDCHF、AUDUSD、GBP/UD（チャート2種類）、GBPCAD（チャート2種類）

- 各チャートでH1タイムフレームを選択します。

- 各チャートにエキスパートアドバイザーをアタッチします。

- 対応する「Set_file」をEAに適用します。

- ロボットはすべて自動的に実行されます。必要なのは、MT4にインストールし、PCを24時間365日稼働させておくことだけです（または、PCの代わりにVPSを使用することもできます）。





重要!!! 取引システムのパフォーマンスを最大限に高めるには、以下の推奨事項に従ってください。





- 営業時間：MT4のMarket_watchをGMT+2（標準時間）またはGMT+3（夏時間）に設定することを強くお勧めします。ブローカーのサーバーのGMTタイムゾーンが異なる場合は、営業時間フィルターを調整する必要があります。その場合は、ブローカーのタイムゾーンを確認するために、私にメッセージを送信してください。確認をお手伝いし、必要に応じて関連するSet_filesを提供します。





- スプレッドとブローカー：より良いパフォーマンスを得るには、ECNまたはRawスプレッドなど、スプレッドの狭い口座を選択することが非常に重要です。





これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル商品です。