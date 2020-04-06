Quantum Gold IA

🚀 AI Gold Trading EA – L’Expert Advisor nouvelle génération pour le XAU/USD

Nous sommes fiers de vous présenter AI Gold Trading EA, un robot de trading de nouvelle génération pour MetaTrader 5, conçu exclusivement pour l’Or (XAU/USD) — l’actif refuge le plus liquide, volatile et stratégique des marchés financiers.

Fruit d’un développement intensif et méticuleux, cet Expert Advisor a été pensé pour une mission claire :
👉 exploiter intelligemment la volatilité du Gold tout en maîtrisant strictement le risque, même dans les conditions de marché les plus exigeantes (2025 et au-delà).

⚙️ Une stratégie révolutionnaire et robuste

Contrairement aux EAs traditionnels basés sur des règles simples et figées, AI Gold Trading EA repose sur une architecture intelligente, combinant analyse multi-timeframes, détection dynamique et gestion du risque institutionnelle.

🔑 Points clés de l’algorithme :

✅ Détection dynamique de trendlines (Trendline Breakout System 2.0)

  • Identification automatique des supports et résistances dynamiques

  • Validation par minimum 5 points de contact

  • Adaptation en temps réel aux nouvelles structures de marché

🔁 Analyse multi-timeframes avancée

  • UT principales : détection des opportunités

  • UT supérieures (H1, H4) : validation de la tendance globale

  • UT inférieures : précision du timing d’entrée

📊 Critères intégrés

  • Dynamique de prix

  • Cassures structurelles confirmées

  • Volatilité en temps réel

  • Conditions de liquidité favorables

🛡️ Gestion dynamique du risque – Niveau institutionnel

La performance durable repose avant tout sur la gestion du risque.

✔️ Stop Loss algorithmique

  • Basé sur la volatilité réelle du marché

✔️ Position sizing intelligent

  • Taille de lot calculée automatiquement selon le capital

✔️ Drawdown strictement contrôlé

  • Drawdown maximum limité à 8 %

  • Totalement compatible avec les règles des prop firms (FTMO, MyForexFunds, etc.)

✔️ Ratio Risk/Reward optimisé

  • Minimum 2:1

📈 Performances & Résultats

🔥 PERFORMANCE 2025 : ROI historique de 300 %

Grâce à sa modélisation avancée de la volatilité future, AI Gold Trading EA a atteint un ROI de 300 % en 2025, une performance remarquable dans l’univers exigeant du trading algorithmique sur l’Or.

✔️ Croissance régulière du capital
✔️ Résilience en périodes de forte volatilité
✔️ Système conçu pour durer dans le temps

👉 Ces résultats reflètent la robustesse et la qualité de l’algorithme, et non une prise de risque excessive.

💼 Pourquoi choisir AI Gold Trading EA ?

💎 Optimisé exclusivement pour XAU/USD
🎯 Idéal pour prop firms & traders exigeants
⚙️ Prêt à l’emploi – aucune configuration requise
🛡️ Drawdown faible et contrôlé
💻 Compatible VPS – fonctionnement 24/7
🔒 Sécurité maximale : aucune DLL, aucun appel externe
🌍 Compatible avec tous les courtiers MT5
🔄 Mises à jour gratuites à vie
📬 Support technique dédié et prioritaire

📦 Inclus avec votre achat

📂 Fichier .EX5 prêt à l’emploi
⚙️ Paramètres optimisés 2025
🔄 Accès à toutes les futures mises à jour
🤝 Support client personnalisé via messagerie MQL5

📥 Installation rapide (3 minutes)

1️⃣ Ouvrez MetaTrader 5
2️⃣ Placez le fichier dans MQL5 > Experts
3️⃣ Redémarrez MT5
4️⃣ Lancez l’EA sur XAU/USD (M30 ou H1 recommandé)
5️⃣ Activez AutoTrading

👉 C’est prêt.

🔐 Sécurité & conformité

✅ 100 % autonome – aucun appel externe
✅ Code natif MQL5 optimisé
✅ Testé en conditions réelles (spread & slippage inclus)

💰 Offre spéciale de lancement

🎁 BONUS EXCLUSIF
Tous les acheteurs de AI Gold Trading EA bénéficieront automatiquement d’un accès préférentiel exceptionnel à notre système NAS100, à un tarif jamais proposé publiquement.

💡 Politique de prix

  • 💰 Prix final prévu : 2000 USD

  • 📈 Le prix augmente progressivement à chaque nouvelle vente

➡️ En achetant maintenant, vous bénéficiez :
✅ Du prix le plus bas garanti
✅ Des mises à jour gratuites à vie
✅ D’un support prioritaire
⏰ Offre limitée aux premiers utilisateurs

❓ FAQ – Questions fréquentes

➡️ Capital minimum ?
À partir de 500 USD (1000 USD recommandé)

➡️ Autres actifs ?
❌ Non. Optimisé exclusivement pour XAU/USD

➡️ Compatible prop firms ?
✅ Oui – Drawdown < 8 %, conforme aux règles

➡️ Paramètres à modifier ?
❌ Non – paramètres optimisés par défaut

⚠️ Avertissement important

Le trading comporte des risques de perte en capital.
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Testez toujours en backtest et compte démo avant toute utilisation en réel.

🚀 Rejoignez les traders qui automatisent leur succès sur l’Or

💎 AI Gold Trading EA
🥇 L’excellence du trading automatisé sur XAU/USD
🤖 Là où l’intelligence rencontre la performance

👉 Achetez maintenant au prix de lancement avant l’augmentation définitive 🏆


作者のその他のプロダクト
Nasdaq Quantum PRO EA
Ilies Zalegh
エキスパート
ナスダック・クオンタムEA – NASDAQ 100（US100）専用のエキスパートアドバイザー トレーダーの皆さん、こんにちは 、 私たちはNasdaq Quantum EAを誇りを持って紹介します。MetaTrader 5向けの次世代トレーディングロボットで、NASDAQ 100（US100）のために特別に設計されています。 数か月にわたる開発と最適化の末、このEAは明確な目標のもとに作られました：NASDAQのユニークな機会を捉えつつ、リスクを賢く持続的に管理すること。 ️   ユニークで堅牢な戦略 多くの基本的なEAとは異なり、Nasdaq Quantum EAは単一の指標に依存しません。複数要因・複数時間軸の分析に基づき、動的スコアリングシステムで統合されています。   アルゴリズムの主なポイント:   スコアによる意思決定:   各シグナルはリアルタイムで評価・採点 → 買いスコアが明確に優勢なら買い → 売りスコアが優勢なら売り   マルチタイムフレーム分析: メインTF → エントリーシグナル 上位TF → トレンド確認 下位TF →
