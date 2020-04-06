Sideways Trader Pro EA mw
- エキスパート
- DMITRII GRIDASOV
- バージョン: 25.17
- アクティベーション: 5
SIDEWAYS TRADER PRO EAは、高度なダブルペアグリッド取引システムです！
ロボットは市場の状況に自動的に適応します。
テストと取引用のEAセットファイルをダウンロードしてください:
EAの主な機能：
- エントリーポイントとエグジットポイントは、市場のボラティリティに応じてEAによって自動的に調整されます。
- エキスパートアドバイザーは、各ペアの買い注文と売り注文を同時に処理できます。
- EAは2つのペアで同時に実行できます
- ロボットはボラティリティに応じて動的グリッドを自動的に構築します。
- 厳しいスプレッド要件はありません - EAはどのアカウントでも使用できます。
- 多くのスキャルパーのように手数料を無駄にすることはありません。手数料は標準アカウントで使用できます。
- アカウント残高サイズに応じてロットを自動計算します。
- 時間枠：5分足
- 取引ペア：NZDCAD、AUDNZD
- 稼働時間：EAは24時間365日稼働しています。
- EAには情報ディスプレイがあり、接続された通貨ペアの現在のスプレッドとスワップを表示します。
- ディスプレイには、口座残高、エクイティ、マージンも表示されます。
- 情報ディスプレイはチャートの任意の場所に配置できます。
0 - 左上隅、1 - 右上隅、2 - 左下隅、3 - 右下隅。
インストール方法：
- 次の2つのチャートを開きます：
NZDCAD、AUDNZD。
- 各チャートでM5タイムフレームを選択します。
- 各チャートにエキスパートアドバイザーを接続します。
- 対応する「Set_file」をEAに適用します。
- EAが動作するには、PCを24時間365日稼働させておくか（またはPCの代わりにVPSを使用する）、EAが動作するようにします。
重要：
- 売買のパラメーターMAGICは常に異なる必要があります。
- 異なるペア間でMAGICが重複しないようにしてください。推奨のSet_filesを使用してください。
これはMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。