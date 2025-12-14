Vital Structure MT5
- インディケータ
- Frederick Langemark
- バージョン: 1.1
- アップデート済み: 14 12月 2025
Vital Structure MT5
HH / HL / LH / LL のスイング判定ラベル、自動トレンドライン、そしてマルチタイムフレーム（MTF）のサポート／レジスタンス（重要水準）に対応したマーケットストラクチャー指標。
Vital Structure は、プライスアクション、マーケットストラクチャー、トレンドライン、サポート＆レジスタンス、マルチタイムフレーム分析を用いるトレーダー向けのチャート分析ツールです。確定したスイングポイントを特定し、構造（HH/HL/LH/LL）を分類し、構造に基づくトレンドラインを描画し、上位足の重要水準をプロットして、トレンドと重要な反応エリアを視覚化するのに役立ちます。
主な機能
1) マーケットストラクチャー（HH / HL / LH / LL）
-
設定可能なルックバックウィンドウ（過去参照期間）でスイング高値／安値を検出
-
スイングを Higher High / Lower High / Higher Low / Lower Low に分類
-
スイング矢印とテキストラベル（任意）
-
ボラティリティの高い相場で小さなスイングを減らすための ATR ベースのフィルタ（任意）
2) 自動トレンドライン（構造ベース）
-
直近のスイングポイントからトレンドラインを生成
-
検出された構造に基づいて上昇／下降トレンドラインを描画
-
トレンドラインがブレイクされた場合、過去ラインを保持（点線表示）しつつ、新しいラインを探索可能
3) MTF サポート＆レジスタンス重要水準
-
現在のチャート時間足に対して上位の時間足をスキャン
-
重要なスイング水準を検出し、主要なサポート／レジスタンスをプロット
-
水準をゾーンとして統合（pips 単位、任意）
-
チャートを見やすくするため、表示する水準数の上限を設定可能
代表的な使い方
-
HH/HL と LH/LL の連続からトレンド状態を判定
-
構造トレンドラインで押し目、ブレイク、リテストを分析
-
上位足の水準を、相場の文脈・ターゲット・無効化（損切り目安）エリアとして活用
-
構造 + トレンドライン + 重要水準の一致で、多要素（マルチファクター）分析を行う
入力（概要）
マーケットストラクチャー
-
Window（スイング感度）
-
ATR Multiplier（ボラティリティフィルタの強さ）
-
矢印の表示／非表示
-
HH/HL/LH/LL ラベルの表示／非表示
-
色・表示設定
トレンドライン
-
構造トレンドラインの有効／無効
-
スキャン深度 / ルックバック
-
タッチ許容範囲（pips）
-
最小傾きフィルタ
-
ラインスタイル（アクティブ / ブレイク履歴）
重要水準（MTF S/R）
-
MTF スキャンの有効／無効
-
統合距離（pips）
-
最小タッチ回数 / 強度ルール
-
表示する水準数の上限
注意点・制限事項
-
スイングは選択した Window 期間経過後に確定します。確定までは直近のバーが更新される場合があります。
-
本指標はチャート分析用であり、取引（発注）は行いません。
-
DLL 不使用。外部依存なし。